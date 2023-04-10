В Ижевске вскрылись махинации при выполнении гособоронзаказа

Виновный признал вину Фото: Мария Бакланова

В Ижевске по обвинению в коммерческом подкупе при выполнении гособоронзаказа осудили сотрудника предприятия. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Обвиняемый получал деньги от коммерческих организаций за содействие в заключении договоров на транспортировку оборудования. Махинации фигуранта выявили сотрудники УФСБ и МВД.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал вину. Суд оштрафовал его на 210 тысяч рублей, а также лишил права работать в организациях, связанных со сферой выполнения организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий на 1,5 года. Приговор вступил в законную силу.

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