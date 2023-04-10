Прогноз погоды в Ижевске на неделю Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Апрель продолжает демонстрировать нам свое непостоянство. Начавшаяся неделя не будет исключением. В первой ее половине будет тепло, дождей тем временем как не было, так и нет.

А сейчас подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 10 апреля, будет около +9°С днем и -2.. -3°С ночью.

Во вторник, 11 апреля, по данным Росгидрометцентра, в Ижевске ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит около +11°С, а к ночи упадет до +2°С. По данным Яндекс.Погоды, будет теплее на 1 градус днем и на 1 – ночью. В течение суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 м/с.

В среду, 12 апреля, Росгидрометцентр снова обещает в Ижевске переменную облачность без осадков и до +14°С, Яндекс – до +13°С и облачность с прояснениями. Ночью ожидается около +2.. +6°С. Ветер будет западным, 2-4 м/с.

13 апреля, в четверг, в столице Удмуртии погода будет похожа на погоду предыдущих дней. Днем будет до +12.. +13°С. Ночью – от -2°С до +4°С, Яндекс прогнозирует более теплую ночь, Росгидрометцентр – более прохладную. В течение суток сохранится юго-восточный ветер со скоростью порядка 5-6 м/с.

В пятницу, 14 апреля, по данным Росгидрометцентра, похолодает до +5°С, по данным Яндекса, – до +1°С. Сбегутся облака, но осадков по-прежнему не ожидается. Ночью столбик термометра окажется в пределах -4°С. Весь день и всю ночь будет дуть северо-восточный ветер со скоростью около 7-8 м/с.

В субботу, 15 апреля, Росгидрометцентр обещает до +4, а Яндекс – вообще до -1°С. Погода вновь будет облачной, хотя к вечеру может проясниться. Ночью ожидается -2.. -3°С. Ветер северо-восточный, 5-7 м/с.

В воскресенье, 16 апреля, в Ижевск постепенно начнет возвращаться тепло. Днем синоптики обещают до +7°С (до +4°С, по данным Яндекс.Погоды), ночью – до 0.. -1°С. Ветер будет северо-восточным, не выше 5 м/с.

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