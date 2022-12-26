В Ижевске представили прототип электрического автомобиля Lada e-Largus

Новый электрокар проходит различные испытания Фото: Мария Бакланова

Первые образцы прототипа уже укомплектованы всем необходимым, собраны и в настоящее время проходят дорожные и лабораторные испытания. «Комсомолка» внимательно осмотрела новинку и узнала о ее возможностях.

Какой он?

Внешний вид электромобиля практически не отличается от своей бензиновой версии. Даже полезный объем багажника (в пятиместной версии – 560 литров) и салона сохранены. Предполагается, что выпускаться автомобиль будет в пассажирской и коммерческой версии.

Производитель постарался сохранить комфорт и полезный объем электромобиля Фото: Мария Бакланова

Итак, общие характеристики:

максимальная скорость: 145 км/час;

время разгона до 100 км/час – до 10 секунд;

емкость батареи – 60 кВт/час;

проедет без подзарядки при одном водителе и 100 полезной нагрузки – около 400 км летом и порядка 300 км зимой;

полезный объем багажника (5-местный вариант) – 560 литров;

мощность постоянных магнитов в электромоторах – 110 кВт.

Цена электроуниверсала пока не оглашалась. Все будет зависеть от объема производства и, конечно, стоимости комплектующих.

Под капотом все блестит и скрыто от глаз Фото: Мария Бакланова

«Новая машина позволит нам достичь сразу нескольких целей. Это и загрузка производственных мощностей автозавода «LADA Ижевск», и развитие российских инженерных компетенций, и выпуск по-настоящему российского электромобиля. Мы планируем выпустить в Ижевске опытно-промышленную партию e-Largus уже в 2023 году», – рассказал руководитель АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

Без подзарядки машина сможет проехать до 400 км Фото: Мария Бакланова

Инфраструктура

Присутствующий на официальной презентации прототипа электрического автомобиля Lada e-Largus Александр Бречалов прокатился на новеньком авто по цеху и сообщил, что впервые управлял электрокаром.

Александр Бречалов впервые сел за руль электромобиля Фото: Мария Бакланова

Также глава республики сообщил, что развитие инфраструктуры – одна из важных для региона задач. В настоящее время для 140 официально зарегистрированных электромобилей доступны лишь 13 зарядных станций. В будущем их число планируют увеличить до 40.

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