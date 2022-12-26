В Ижевске представили прототип электрического автомобиля Lada e-Largus

Новый электрокар проходит различные испытания
Фото: Мария Бакланова
Первые образцы прототипа уже укомплектованы всем необходимым, собраны и в настоящее время проходят дорожные и лабораторные испытания. «Комсомолка» внимательно осмотрела новинку и узнала о ее возможностях.
Какой он?
Внешний вид электромобиля практически не отличается от своей бензиновой версии. Даже полезный объем багажника (в пятиместной версии – 560 литров) и салона сохранены. Предполагается, что выпускаться автомобиль будет в пассажирской и коммерческой версии.
Производитель постарался сохранить комфорт и полезный объем электромобиля
Фото: Мария Бакланова
Итак, общие характеристики:
максимальная скорость: 145 км/час;
время разгона до 100 км/час – до 10 секунд;
емкость батареи – 60 кВт/час;
проедет без подзарядки при одном водителе и 100 полезной нагрузки – около 400 км летом и порядка 300 км зимой;
полезный объем багажника (5-местный вариант) – 560 литров;
мощность постоянных магнитов в электромоторах – 110 кВт.
Цена электроуниверсала пока не оглашалась. Все будет зависеть от объема производства и, конечно, стоимости комплектующих.
Под капотом все блестит и скрыто от глаз
Фото: Мария Бакланова
«Новая машина позволит нам достичь сразу нескольких целей. Это и загрузка производственных мощностей автозавода «LADA Ижевск», и развитие российских инженерных компетенций, и выпуск по-настоящему российского электромобиля. Мы планируем выпустить в Ижевске опытно-промышленную партию e-Largus уже в 2023 году», – рассказал руководитель АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.
Без подзарядки машина сможет проехать до 400 км
Фото: Мария Бакланова
Инфраструктура
Присутствующий на официальной презентации прототипа электрического автомобиля Lada e-Largus Александр Бречалов прокатился на новеньком авто по цеху и сообщил, что впервые управлял электрокаром.
Александр Бречалов впервые сел за руль электромобиля
Фото: Мария Бакланова
Также глава республики сообщил, что развитие инфраструктуры – одна из важных для региона задач. В настоящее время для 140 официально зарегистрированных электромобилей доступны лишь 13 зарядных станций. В будущем их число планируют увеличить до 40.
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