Первый широкоформатный кинотеатр Удмуртии: каким он был и как выглядит сейчас

Киноцентр «Россия» появился в Ижевске 55 лет назад. Фото: архив «КП» – Ижевск

27 декабря 1967 года, ровно 55 лет назад, в столице Удмуртии открылся кинотеатр «Россия». Давайте выясним, что изменилось в здании с момента первого киносеанса и какой фильм жители Ижевска увидели первым.

Первый широкоформатный кинотеатр в Удмуртии был построен по типовому проекту архитектора Александра Добровинского, который, помимо еще 8 подобных кинотеатров по всему СССР, создал в Ижевске мемориал «Карающий меч» в 1975 году и памятник в честь бойцов артдивизиона им. Комсомола Удмуртии в 1988 году. Также он принимал участие в создании проекта Ижевского аэропорта и театра имени Короленко.

Созданный им кинотеатр «Россия» был не просто первым широкоформатным кинотеатром республики, но и самым вместительным. Его зал был рассчитан на 1250 человек. Внутри были деревянные стулья, и не было раздевалки. Зрители смотрели фильмы в верхней одежде. Может, и не так комфортно, как сейчас, но тогда это было далеко не самым важным моментом.

Несмотря на неудобства тех лет, кинотеатр считался передовым и пользовался популярностью. В нем раньше всех показывали премьеры как отечественных, так и зарубежных картин, к примеру, «Буян», посвященный жизни в 1920-х, «Рембо», «Унесенные ветром», «Титаник».

«Студенткой ходила в «Россию» на «Унесенных ветром». Это был единственный кинотеатр в городе, где показывали этот фильм. Помню, как мы с подружками, насмотревшись рекламы, попали на премьеру где-то в начале 90-х. Фильм шел где-то 4 часа, мы сидели, затаив дыхание. Боялись выйти из зала и что-то пропустить. Сейчас я замужем. Пока дети были помладше, ходили с ними на «5D» фильмы, когда они только-только появились. А сейчас они и сами ходят с друзьями. Для нас это действительно семейный кинотеатр», – поделилась с журналистом «Комсомолки» жительница Ижевска Алена.

Спустя 55 лет «Россия» остается одним из самых популярных и современных киноцентров Удмуртии. Сейчас в нем работают 5 кинозалов. Самый большой из них – «Премьер» на 571 место. Каждый зал оснащен современным оборудованием, благодаря которому видео на экране транслируется в разрешении 4К.

В видео рассказываем историю знаменитого и любимого жителями Ижевска киноцентра.

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