Пансионат для престарелых «Теплый дом» в Ижевске временно закрыли из-за нарушений правил пожарной безопасности

Пансионат закрыли на 29 дней Фото: Сергей ГРАЧЕВ

После проверки прокуратуры соблюдения требований пожарной безопасности пансионат для престарелых и тяжелобольных «Теплый дом» в Индустриальном районе Ижевска пришлось временно закрыть. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В здании нет второго эвакуационного выхода, а на пути к тому, что есть – размещена различная мебель.

В марте этого года пансионат уже не проходил аналогичную проверку, но выявленные нарушения так и не устранил. В связи с этим учреждение закрыли на 29 дней.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Нормативы денежных затрат на ремонт дорог в Удмуртии не пересматривались более 12 лет

Министр обороны России Сергей Шойгу подарил девочке из Ижевска защитный шлем летчика в рамках благотворительной акции «Елка желаний»

Морозы вернутся на несколько дней, но отступят к Новому году: синоптики из Удмуртии рассказали о погоде на ближайшие 7 дней