Сборная команда по шахматам из Удмуртии взяла золото на турнире среди инвалидов по слуху в Саранске

Удмуртию представляли воспитанники Спортивной школы по шахматам им. С.Ф. Ощепкова. Фото: предоставлено организаторами

Шахматисты Удмуртии победили в XI Межрегиональном финно-угорском детском шахматном турнире «Валдо Кече – 2022» среди инвалидов по слуху. Этой новостью с «Комсомолкой» поделился главный арбитр соревнований Александр Ватлин.

Турнир прошел в Саранске. На соревнования в составе 10 команд прибыли 30 ребят из Удмуртии, Мордовии, республики Марий Эл, Ростовской области, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Донецкой Народной республики.

В состязании приняли участие 30 ребят. Фото: предоставлено организаторами

Удмуртию представляли воспитанники Спортивной школы по шахматам им. С.Ф. Ощепкова. Варвара Чупина, Зейнул Ризаханов и Ростислав Федоров победили во всех 7 состязаниях. Серебро взяли ребята из сборной Мордовии. И на третьем месте расположились шахматисты из Ростовской области.

Помимо шахматных состязаний спортсмены смогли поучаствовать в одновременной игре с гроссмейстером Арсением Алавкиным, творческом конкурсе и соревнованиям по блицу. Также ребятам провели экскурсию.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Нормативы денежных затрат на ремонт дорог в Удмуртии не пересматривались более 12 лет

Министр обороны России Сергей Шойгу подарил девочке из Ижевска защитный шлем летчика в рамках благотворительной акции «Елка желаний»

Морозы вернутся на несколько дней, но отступят к Новому году: синоптики из Удмуртии рассказали о погоде на ближайшие 7 дней