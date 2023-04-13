Жители Удмуртии предпочитают автомобили с пробегом

Салоны Ижевска связывают рост интереса к авто с пробегом с закрытием торговых точек официальных дилеров Фото: Ильяс Бекмансуров

В 2023 году аналитики отметили увеличение спроса на автомобили с пробегом. За первую декаду продажи поднялись на 6,8%. Растет и средняя стоимость – в сравнении с последней декадой 2022 на 10,7%. Об этом рассказали наши коллеги из «КоммерсантЪ-Удмуртия».

«Рынок автомобилей с пробегом сегодня чувствует себя лучше, чем рынок новых авто, хотя и там есть позитивные тренды. На данный момент дилерам удалось наладить процесс пополнения склада автомобилей с пробегом, во многом – за счет выкупа с улицы. Рынок насыщен с точки зрения предложения, и покупателям есть из чего выбирать. Приток предложения обеспечивается в том числе и ввозом автомобилей из-за границы», – прокомментировал управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

Среди авто с пробегом и стоимостью до 1,5 млн рублей самой популярной эксперты «Авито Авто» назвали LADA Granta, затем следуют Kalina, 2114 Samara, Priora и «Нива».

В ценовой категории от 1,5 до 3 млн рублей – Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4, Hyundai Creta и Toyota Camry.

Дороже 3 млн – Toyota Land Cruiser (5,63%), BMW X6 и Volkswagen Touareg. Также в топ-5 вошли Hyundai Tucson и Lexus RX.

Салоны Ижевска отмечают рост продаж, который, по их словам, связан с закрытием нескольких торговых точек официальных дилеров. И самые продаваемые марки все же отличаются. В автосалоне «Кит», например, самые популярные модели – Kia Sportage в новом кузове, Kia Sorento и Hyundai Tucson.

«Корейские модели в целом хорошо продаются. Клиенты ценят их за надежное качество. «Китайцы» тоже начинают набирать обороты – Haval, Geely, Chery. И самая продаваемая – это Lada. Она также дает приоритетное кредитование со специальными условиями и поддержкой от государства», – рассказал господин Пантюхин. В числе популярных машин есть европейские универсалы стоимостью в пределах 1,2-1,3 млн руб.: Renault Megane и Toyota Auris», – сообщил генеральный директор автосалона Никита Пантюхин.

Прогнозировать дальнейшее развитие ситуации эксперты не спешат. Слишком много внешних факторов влияет на нее, в том числе и курс валют.

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