Движение на дорогах Ижевск – Аэропорт и Воткинск – Черная временно перекроют

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Министерство транспорта и дорожного хозяйство Удмуртии объявило о временном перекрытии движения на дорогах Завьялово-Гольяны – Ижевск-Аэропорт и Воткинск – Черная. Соответствующий приказ был опубликован на сайте ведомства.

Проезд для транспорта на дороге Завьялово-Гольяны – Ижевск-Аэропорт закроют:

– 9 июня с 09:00 до 14:00

– 21 июня с 09:30 до 15:00

– 22 июня с 9:30 до 16:00.

И на дороге Воткинск–Черная, на участке от садов до деревни Светлое, движение перекроют:

– 17 мая с 9:30 до 14:00

– 19 мая с 9:30 до 14:00

– 3 августа с 9:30 до 14:00.

Владельцев авто просят воспользоваться объездными путями.

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