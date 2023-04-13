Движение на дорогах Ижевск – Аэропорт и Воткинск – Черная временно перекроют

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Министерство транспорта и дорожного хозяйство Удмуртии объявило о временном перекрытии движения на дорогах Завьялово-Гольяны – Ижевск-Аэропорт и Воткинск – Черная. Соответствующий приказ был опубликован на сайте ведомства.
Проезд для транспорта на дороге Завьялово-Гольяны – Ижевск-Аэропорт закроют:
– 9 июня с 09:00 до 14:00
– 21 июня с 09:30 до 15:00
– 22 июня с 9:30 до 16:00.
И на дороге Воткинск–Черная, на участке от садов до деревни Светлое, движение перекроют:
– 17 мая с 9:30 до 14:00
– 19 мая с 9:30 до 14:00
– 3 августа с 9:30 до 14:00.
Владельцев авто просят воспользоваться объездными путями.
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