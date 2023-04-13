Площадь перед Михаило-Архангельском собором в Ижевске украсили к Пасхе

Богослужение начнется 15 апреля Фото: Мария Бакланова

В это воскресенье,16 апреля, наступает Великая Пасха. Посмотреть, как столица Удмуртии готовится к Христову дню, можно уже сейчас – площадь перед Михаило-Архангельском кафедральным собором украсили в стиле праздника.

Курочка – традиционный символ Пасхи Фото: Мария Бакланова

Здесь жители и гости Ижевска могут полюбоваться на арт-инсталляцию, изображающую курицу и ягненка – традиционные пасхальные символы. Также здесь установлена большая фигура кулича, яиц и больших букв «ХВ». Везде детали красного цвета – еще один отличительный знак светлого праздника.

На площади установили фигуру кулича Фото: Мария Бакланова

Ижевск готовится к Великому празднику Фото: Мария Бакланова

Отметим, что богослужение в честь Пасхи в главном храме Ижевска начнется 15 апреля. В 8:00 пройдет очищение куличей и пасох, а ровно в полночь – крестный ход и пасхальная утреня.

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