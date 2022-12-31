Секс, учеба и мир: что загадали жители Ижевска на новый 2023 год

Поздравляем с годом кролика! Фото: Мария Бакланова

Уходит непростой 2022 год. Каждый смотрит в будущее с надеждой. Под бой курантов многие сегодня загадают самое заветное, самое сокровенное. Мы желаем, чтобы все ваши желания исполнились. Добра, счастья и любви всем-всем-всем!

Лучшие пожелания от жителей Ижевска смотрите в нашем видео.

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