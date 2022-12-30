Выборы главы Удмуртии, стрельба в школе № 88: главные события уходящего года

Этот год в первую очередь запомнился трагичными событиями Фото: Мария Бакланова

Вот и настало время прощаться с 2022 годом. Не скроем, что для всех нас он был тяжелым, полным волнений и страхов, но мы надеемся, что наступающий год Водяного Кролика будет для всех нас счастливым. А пока вспомним главные события уходящего 2022 года.

Разлив нефтепродуктов на пруду

Начнем с проблем экологии. Этим летом в Ижевске природа могла серьезно пострадать! Помните, на поверхности воды городского пруда обнаружили пятно от разлива нефтепродуктов? По оценкам экспертов, площадь загрязнения составила 50 квадратных метров. Спасатели пытались найти источник проблемы и в итоге спустя несколько дней достали со дна банку с мазутом, к которой был привязан кирпич.

Взрыв снаряда в детском саду в Пугачево

Все мы помним знаменитые взрывы на армейском складе в селе Пугачево летом 2011 года. В этом году небольшое село под Ижевском снова тряхнуло – в апреле в детском саду раздался хлопок. Позже выяснилось, один из воспитанников нашел на парковке в селе детонатор и отнес его в садик. В результате взрыва пострадало двое детей, одного из них отправили в Ижевск на обследование. К счастью, оба малыша скоро вернулись в садик.

Неоднократные поджоги военкоматов и отдела полиции

Громкие дела о поджогах буквально преследовали Удмуртию в этом году. 3 резонансных случая произошли в период с мая по октябрь.

Так в мае этого года в поселке Игра произошло происшествие. Житель Подмосковья бросил бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата и призывного пункта. Мужчина признал вину. Ему вынесли приговор в виде лишения свободы на срок три года и два месяца, а также штраф в 2,66 млн рублей.

Второй похожий случай произошел в Ижевске в ночь на 3 сентября. В отдел полиции местный житель запустил бутылки с зажигательной смесью. А во время задержания сопротивлялся и нанес удары ножом двум полицейским. Рассмотрение уголовного дела уже идет полным ходом.

После этого, уже в ночь на 14 октября, было совершено нападение на военкомат в Воткинске.

Пожар площадью 5 тысяч квадратных метров

Пожар на лакокрасочном производстве стал еще одной горячей новостью года. Шутка ли, когда на территории города горит площадь более чем 5 тысяч квадратных метров. С момента начала пожара и до ликвидации горения прошло порядка 8 часов. К счастью, огонь разбушевался, когда на предприятии было немного сотрудников, и никто не пострадал, а концентрация вредных веществ в воздухе не была превышена.

Стрельба в школе № 88

26 сентября 2022 года – черная дата в истории Удмуртии. В этот день бывший выпускник школы № 88 Артем Казанцев ворвался в здание и открыл стрельбу. После чего покончил с собой. В результате его действий погибли 18 человек. В списке жертв Казанцева оказались и дети, и взрослые – работники школы и учителя.

Было возбуждено три уголовных дела. Расследование продолжается.

Частичная мобилизация и СВО

Все мы помним, что 24 февраля 2022 президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Этот день стал переломным для многих. В Ижевск приехали беженцы из ДНР и ЛНР.

21 сентября президент страны Владимир Путин сообщил о начале частичной мобилизации, в ходе которой жителей Удмуртии направили на переподготовку. Они уже прошли курс обучения.

Взрывы газа в домах Ижевска

Помимо трагедий и СВО, осенью этого года произошли сразу два случая взрыва газа: один на улице Степана Разина 19 сентября, а второй на улице Воровского 26 октября.

Взрыв на улице Воровского был масштабным. В результате скончался один из местных жителей, а также во всем подъезде выбило окна.

Малыш, рожденный в рубашке

Тут можно было бы многое сказать. Большинство из тех, кто узнал об этой ситуации, до сих пор пребывают в шоке от действий молодой мамочки. Студентка в Воткинске родила и выкинула новорожденного прямо со второго этажа общежития. Ребенок выжил, а дело направили в суд.

ГРОМКИЕ ДЕЛА

28 июня задержали президента Адвокатской палаты Дмитрия Талантова, который в свое время защищал журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова. По данным следствия, адвокат дискредитировал органы власти и Вооруженные силы России.

Кроме этого, в этом году вынесли приговор бывшему главе Октябрьского района Андрею Девяткину. Он был обвинен в невыполнении договора по вывозу снега с улиц города. Его приговорили к штрафу 50 тысяч рублей.

Еще был осужден Владимир Тумаев, бывший депутат Госсовета Удмуртии и президент ФК «Газовик – Газпром». По версии следствия, в 2017 году он организовал покушение на бывшего бизнес-партнера. Но из-за ряда смягчающих обстоятельств Тумаев отделался «легким испугом». Подробности мы рассказывали здесь.

И мы не забываем про бывшего министра здравоохранения Удмуртии – Игоря Титова. Ему тоже дали срок по обвинению в краже земли в Подмосковье. К слову, он получил в качестве наказания пять лет колонии общего режима.

ПОЛИТИКА В УДМУРТИИ

Выборы Главы и депутатов Госсовета

В этом году жители Удмуртии избирали главу республики и депутатов Госсовета. И поверьте, предвыборная кампания была громкой. Многие даже далекие от политики люди узнали о том, что один из кандидатов, Вадим Белоусов, оказался в розыске. Он не явился на оглашение приговора по делу о взятке на 3,25 млрд рублей. А его коллега, Александр Сыров, оказался обвинен в уклонении от уплаты налогов. Дело даже было передано в суд.

В результате Главой республики стал действовавший на тот момент Александр Бречалов.

Новые назначения чиновников

Вслед за главой оперативно поменялся и чиновничий аппарат. Так, Максим Шумихин занял место заместителя администрации главы и правительства, а Сергей Смирнов, который ранее занимал этот пост, получил место постпреда при президенте России.

Спикером Госсовета переизбрали Владимира Невоструева. А вот вице-спикерами стали Иван Черезов и Татьяна Ишматова. После выборов из министров оставил свой пост Александр Варшавский. Его место занял Денис Парахин.

Бывший руководитель пресс-службы главы и правительства Удмуртии Светлана Пальчик возглавила Центризбирком Удмуртии.

Министерство финансов Удмуртии возглавила Вера Сухих. Министром сельского хозяйства в этом году назначили Михаила Юдина. Обязанности министра здравоохранения теперь исполняет Наталья Якимова. Ольгу Лубнину назначили Министром соцполитики, начальником ГУ МЧС по Удмуртии Сергея Пряженцева. Виктор Новиков назначен замминистра внутренних дел, а Юлия Бадаш руководит агентством по туризму Удмуртии.

Громкие визиты

Развитие Ижевска не стоит на месте. Его периодически навещают чиновники федерального масштаба с рабочими визитами.

За год столицу Удмуртии успел посетить председатель правительства России Михаил Мишустин, который дал несколько поручений местным органам власти:

– выделить деньги на благоустройство парка Тишино;

– закупить необходимую технику в Глазовскую районную больницу;

– выделить финансирование на реабилитационный центр «Адели»;

– включить Воткинскую промышленную компанию в программу по развитию детских товаров.

Кроме него, в Удмуртию с рабочими визитами приезжали Денис Мантуров, зампредседателя правительства и министр промышленности и торговли, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, министр культуры Ольга Любимова, министр обороны Сергей Шойгу, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

А также в связи с трагедией в школе № 88 Ижевск посетил министр просвещения Сергей Кравцов, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и председатель Следственного комитета страны Александр Бастрыкин.

ВАЖНЫЕ ГОРОДСКИЕ СОБЫТИЯ

Ремонт эспланады

В Ижевске закончили благоустройство Центральной площади Фото: Мария Бакланова

В 2022 году наконец-то завершились работы по глобальной реконструкции Центральной площади. Кроме того, был отремонтирован заключительный участок эспланады. Теперь это открытое пространство, где есть возможность культурно отдохнуть за шахматной игрой или заняться творчеством в зоне пленэра.

Ремонты и стройки

Помимо эспланады, в Ижевске открылись:

– новая школа на ул. Берша;

– второй детский сад на ул. Берша;

– стела «Ижевск – город трудовой доблести»;

– детский сад в поселке Машиностроителей;

– Театр юного зрителя.

Был отреставрирован дом чиновника Охизина. В нем находится детская школа искусств № 2. Еще открыта после ремонта школа юных летчиков и обновлен памятник Пастухову.

Если говорить о глобальных изменениях в городской среде, то в этом году стартовал ремонт ледового дворца «Ижсталь», а также был заложен первый камень здания нового аэропорта.

Разумеется, в плане благоустройства и ремонта города были неизбежны и некоторые провалы. К примеру, был перенесен на 2023 год ремонт подземного перехода около УдГУ. Причем до переноса сроков подземку успели частично перекрыть и начать демонтировать старые конструкции. Однако в ходе работ выяснилось, что подрядчик не предусмотрел в проекте ливневку. Пока проект находится на доработке, студенты и преподаватели вуза ходят по открытой части перехода.

Еще возникли проблемы с реконструкцией парка «Березовая роща». Его ремонт, по планам, должен затянуться на несколько лет сам по себе. В этом году предполагался ремонт спуска к реке Карлутка, но в ходе работ выяснилось, что изначальный проект лестницы не пригоден для работы, т. к. почва заболочена, и нужно вносить кардинальные поправки. Поэтому основные работы отложили на 2023 год, а на участке установили временную лестницу.

Не метафоричные провалы года

Провалы были и вполне реальными. Попадали в них легковушки, автобусы и фуры.

Другие знаковые события города

Отвлекаясь от строительства, мы не можем не отметить и то, что снесено в этом году ради новых построек. Здания часто несут в себе флер воспоминаний людей, связанных с ними. Особенно если здание имело культовый статус или было местом обучения целых поколений.

В этом году была снесена школа № 61. На ее месте в скором времени должно появиться современное здание. А пока школьники временно учатся в соседних общеобразовательных учреждениях. Мы писали о добрых (и не только) воспоминаниях, которыми делились бывшие выпускники снесенной школы.

Кроме того, в Ижевске снесли здание педагогического колледжа на улице Автономной.

Голые стены и груды строительного мусора – вот что осталось от колледжа во время сноса. Фото: Ирина Бурцева

Еще, к великому сожалению ижевчан, был демонтирован старый корпус ТЭЦ-1.

Битва за арбузы

Ох уж этот бесплатный сыр, точнее – бесплатные арбузы, ради них можно и битву устроить. Прямо во время осеннего фестиваля произошла настоящая битва за сладкую ягоду! Поразительно, ведь в Ижевске уже были случаи драки за апельсины и кашу. Кажется, история действительно циклична.

Что изменилась на городских улицах

В столице Удмуртии появились выделенные полосы для общественного транспорта на улице Промышленной и Ленина.

В честь радиостанции «Адам» (104.5 FM, 12+) была переименована остановка «Улица Авангардная».

Кроме этого, новыми названиями обзавелись и две городские улицы: улица Галины Кулаковой вместо ул. Сакко и Ванцетти и улица имени вертолетчицы Антонины Гариповой, ранее она называлась Овражная в Ленинском районе.

Кроме того, в Ижевске меняется общественный транспорт. Теперь на некоторых автобусных маршрутах не работают кондукторы. Пассажиры теперь могут оплатить проезд через валидаторы.

ЧТО ПРОИСХОДИЛО В ЭКОНОМИКЕ

Ушла эпоха «Макдональдса»

После начала СВО в результате санкций против России из страны ушли многие мировые бренды, некоторые из которых были и в Ижевске. Например: Bershka, H&M, Adidas, Sephora и другие. Также некоторые сети претерпели ребрендинг: «Макдональдс» стал «Вкусно – и точка», а KFC в скором времени сменит название на Rostic’s.

Автозавод пережил серьезный простой

Неблагоприятная ситуация, связанная с СВО и санкциями, коснулась и производства. Так на Ижевском автозаводе в начале марта была приостановлена линия сборки машин ввиду отсутствия поставок важных деталей, альтернативу которым постепенно начали производить в столице Удмуртии.

Сейчас Автозавод готовит к запуску линейку электрокаров. Уже был презентован первый работающий прототип Lada e-Largus.

НАШИ ПОБЕДЫ!

Самые яркие события Удмуртии за этот год были не только горячими, но и очень душевными. В этом году прошли два масштабных проекта от радио «Адам» (104.5 FM, 12+) – «Голос Удмуртии» и «Песни нашей Победы. Лучшее».

Так, 9 мая прямо на набережной Ижевска прошел праздничный концерт «Песни нашей Победы. Лучшее». Во время мероприятия выступили финалисты конкурса из разных лет.

Кроме этого, все лето шли полуфиналы конкурса «Голос Удмуртии». Все жители Удмуртии могли подать заявку и выступить на большой сцене, а 9 сентября лучшие из них выступили на гала-концерте на Центральной площади Ижевска.

Спортивные достижения

В зимней Олимпиаде-2022 в Пекине участвовали спортсмены из Удмуртии. Наша биатлонистка Ульяна Нигматуллина заработала две медали: серебро в женской эстафете и бронзу в смешанной. К сожалению, в этом году спортсменка не сможет выступать на соревнованиях, так как скоро станет мамой.

Кроме этого, Лилия Васильева, выступая на Олимпиаде в лыжной эстафете, стала 15-й в гонке на 10 км.

Еще в 2022 году прекрасно прошел сезон для фигуристки Елизаветы Туктамышевой из Глазова. На недавно прошедшем чемпионате России она заняла 3 место.

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