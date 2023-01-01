За ночь не скиснет: какие блюда с новогоднего стола опасно есть на следующий день

Что делать, чтобы застолье не закончилось отравлением. Фото: pixabay.com
Что такое новый год? Для многих из нас – это праздник, веселье, много разной вкусной еды. Но готовя праздничные блюда, мы часто забываем одну простую истину – наш желудок не резиновый. Потому после полуночи, когда все устали и наелись, на столе остается много деликатесов, которые так и хочется растянуть на подольше…
Но эй! У всего есть срок годности. Пробираясь по сугробам из оливье «Комсомолка», спешит рассказать, почему не стоит оставлять на потом любимые салаты и закуски.
Наверное стоит начать с самого главного – простых правил, которые не позволят вам слечь с пищевым отравлением уже к вечеру первого – утру второго января.
Салаты с майонезом – закуска не только для вас, но и для невидимых друзей-бактерий. Фото: pixabay.com
Тут все довольно просто:
1) Майонез – враг не только фигуре, но и срокам годности. Если вы заправляете салаты маслом и уж тем более майонезом, то помните: вы сокращаете салатам срок жизни в два раза. Поэтому, лучше всего заправлять их непосредственно перед подачей и делать это порционно, чтобы, если что-то не доедят, у вас была относительно свежая нарезка, а не уже спешащее испортиться блюдо.
2) Вареные яйца и мясные нарезки до утра не доживают.
3) Заправленные салаты без яиц, колбас и мяса хранятся не более 9 – 12 часов. Кроме того Роспотребнадзор советует даже холодец хранить не больше 12 часов.
4) 1 января можно доедать горячие и вторые блюда: тушеное мясо с овощами, котлеты и прочее. Из салатов можно доесть винегрет, но если вы туда не положили сельдь, в противном случае он может вызвать для вас неприятные последствия.
5) Вторые сутки нового года можно встретить жареной рыбой или мясом по-французски – эти блюда хранятся около 36 часов. А после доедать салаты из квашеных и маринованных овощей. На ужин можно доесть запеченное мясо и птицу. Их можно хранить в холодильнике от 42 до 48 часов при отсутствии соуса.
6) 3 января можно есть оставшиеся копченые деликатесы, которые не были нарезаны, а также залиты маслом или майонезом.
Чтобы продукты дольше оставались свежими и не теряли вкусовых свойств, их необходимо держать при температуре не выше +4°С. Посуда для хранения должна быть идеально чистой и иметь плотные, герметичные крышки. Важно отметить, что соленая и сухая пища не теряет вкусовых качеств дольше, а также те блюда, куда добавляются в качестве приправы уксус или имбирь.
Отравление может быть внезапным, если съесть что-то не то. Фото: pixabay.com
Но даже холодильник не панацея. Чтобы избежать отравления горячим или основным блюдом, желательно не пренебрегать повторной термической обработкой. К слову, если полежав в холодильнике блюдо поменяло цвет или начало пахнуть, лучше его сразу выбрасывать и не рисковать своим желудком.
Интересный факт!
А вы знали, что холодильник тот еще рассадник микробов? Если оттуда веет специфическим «запахом холодильника», то поздравляем, у вас завелись некие микроорганизмы. Насколько они токсичны – неизвестно, но все же лучше не рисковать. При возникновении запаха стоит размораживать и дезинфицировать холодильник. На всякий случай.
Но еще и для микробов! Сроки годности же не просто так существуют. Если есть все подряд, игнорируя их, можно нанести серьезный вред организму.
А еще лучше в новогоднюю ночь не объедаться. Фото: pixabay.com
Отравление часто возникает из-за болезнетворных бактерий, и их любимая среда обитания – жирненькие, майонезные блюда комнотной температуры. Так что кушать «Оливье» и «крабовый» утром, не убирая их предварительно в холодильник, чревато.
На этих салатах с большим удовольствием микроорганизмы будут размножаться и выделять продукты жизнедеятельности, обильно сдабривая ими вашу пищу, придавая ей неприятный запах и вкус.
Признаться, бактерии есть везде. Невозможно жить в мире, где нет вообще никаких микробов. К примеру, как бы тщательно вы не мыли овощи, на кожуре все равно останется несколько бактериальных клеток.
Хранить продукты в холодильнике нужно при температуре около +4 градусов. Фото: pixabay.com
Тем не менее если готовить на чистой кухне с чистой посудой, чистыми руками действительно риск получить ту же кишечную палочку или стафилококк (который, кстати, все время живет на ваших руках) гораздо ниже.
В воздухе бактерии тоже есть. На вашей кухне их может жить лишь в одном кубометре воздуха до 20 тысяч. По данным доктора биологических наук Елены Доркиной, среди этой «большой двадцатки» может быть до сотни видов микробов.
Если вы не соблюдаете условия хранения, то вполне возможно, что к утру в нем может поселиться какой нибудь грибок, то есть плесень. Ведь воздухе летают и ее споры. Попав в благоприятную среду, в особенности влажную и питательную, они очень быстро прорастают, превращая пищу в мину замедленного действия. Попав в организм человека плесень может привести к отравлению, а также к различным аллергическим реакциям.
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