За ночь не скиснет: какие блюда с новогоднего стола опасно есть на следующий день

Что делать, чтобы застолье не закончилось отравлением. Фото: pixabay.com

Что такое новый год? Для многих из нас – это праздник, веселье, много разной вкусной еды. Но готовя праздничные блюда, мы часто забываем одну простую истину – наш желудок не резиновый. Потому после полуночи, когда все устали и наелись, на столе остается много деликатесов, которые так и хочется растянуть на подольше…

Но эй! У всего есть срок годности. Пробираясь по сугробам из оливье «Комсомолка», спешит рассказать, почему не стоит оставлять на потом любимые салаты и закуски.

Как «пережить» первые сутки?

Наверное стоит начать с самого главного – простых правил, которые не позволят вам слечь с пищевым отравлением уже к вечеру первого – утру второго января.

Салаты с майонезом – закуска не только для вас, но и для невидимых друзей-бактерий. Фото: pixabay.com

Тут все довольно просто:

1) Майонез – враг не только фигуре, но и срокам годности. Если вы заправляете салаты маслом и уж тем более майонезом, то помните: вы сокращаете салатам срок жизни в два раза. Поэтому, лучше всего заправлять их непосредственно перед подачей и делать это порционно, чтобы, если что-то не доедят, у вас была относительно свежая нарезка, а не уже спешащее испортиться блюдо.

2) Вареные яйца и мясные нарезки до утра не доживают.

3) Заправленные салаты без яиц, колбас и мяса хранятся не более 9 – 12 часов. Кроме того Роспотребнадзор советует даже холодец хранить не больше 12 часов.

4) 1 января можно доедать горячие и вторые блюда: тушеное мясо с овощами, котлеты и прочее. Из салатов можно доесть винегрет, но если вы туда не положили сельдь, в противном случае он может вызвать для вас неприятные последствия.

5) Вторые сутки нового года можно встретить жареной рыбой или мясом по-французски – эти блюда хранятся около 36 часов. А после доедать салаты из квашеных и маринованных овощей. На ужин можно доесть запеченное мясо и птицу. Их можно хранить в холодильнике от 42 до 48 часов при отсутствии соуса.

6) 3 января можно есть оставшиеся копченые деликатесы, которые не были нарезаны, а также залиты маслом или майонезом.

Спасет ли холодильник?

Чтобы продукты дольше оставались свежими и не теряли вкусовых свойств, их необходимо держать при температуре не выше +4°С. Посуда для хранения должна быть идеально чистой и иметь плотные, герметичные крышки. Важно отметить, что соленая и сухая пища не теряет вкусовых качеств дольше, а также те блюда, куда добавляются в качестве приправы уксус или имбирь.

Отравление может быть внезапным, если съесть что-то не то. Фото: pixabay.com

Но даже холодильник не панацея. Чтобы избежать отравления горячим или основным блюдом, желательно не пренебрегать повторной термической обработкой. К слову, если полежав в холодильнике блюдо поменяло цвет или начало пахнуть, лучше его сразу выбрасывать и не рисковать своим желудком.

Интересный факт!

А вы знали, что холодильник тот еще рассадник микробов? Если оттуда веет специфическим «запахом холодильника», то поздравляем, у вас завелись некие микроорганизмы. Насколько они токсичны – неизвестно, но все же лучше не рисковать. При возникновении запаха стоит размораживать и дезинфицировать холодильник. На всякий случай.

Любимая еда не только для людей

Но еще и для микробов! Сроки годности же не просто так существуют. Если есть все подряд, игнорируя их, можно нанести серьезный вред организму.

А еще лучше в новогоднюю ночь не объедаться. Фото: pixabay.com

Отравление часто возникает из-за болезнетворных бактерий, и их любимая среда обитания – жирненькие, майонезные блюда комнотной температуры. Так что кушать «Оливье» и «крабовый» утром, не убирая их предварительно в холодильник, чревато.

На этих салатах с большим удовольствием микроорганизмы будут размножаться и выделять продукты жизнедеятельности, обильно сдабривая ими вашу пищу, придавая ей неприятный запах и вкус.

Откуда вообще берется «нежелательная жизнь»?

Признаться, бактерии есть везде. Невозможно жить в мире, где нет вообще никаких микробов. К примеру, как бы тщательно вы не мыли овощи, на кожуре все равно останется несколько бактериальных клеток.

Хранить продукты в холодильнике нужно при температуре около +4 градусов. Фото: pixabay.com

Тем не менее если готовить на чистой кухне с чистой посудой, чистыми руками действительно риск получить ту же кишечную палочку или стафилококк (который, кстати, все время живет на ваших руках) гораздо ниже.

В воздухе бактерии тоже есть. На вашей кухне их может жить лишь в одном кубометре воздуха до 20 тысяч. По данным доктора биологических наук Елены Доркиной, среди этой «большой двадцатки» может быть до сотни видов микробов.

Кто еще живет в салате утром?

Если вы не соблюдаете условия хранения, то вполне возможно, что к утру в нем может поселиться какой нибудь грибок, то есть плесень. Ведь воздухе летают и ее споры. Попав в благоприятную среду, в особенности влажную и питательную, они очень быстро прорастают, превращая пищу в мину замедленного действия. Попав в организм человека плесень может привести к отравлению, а также к различным аллергическим реакциям.

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