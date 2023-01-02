Запах корицы, беззаботное детство и мятный капучино: 7 книг, которые жители Ижевска могут прочесть во время зимних каникул

Зима – идеальное время для сказок Фото: Диля Ахмадишина

Новогодние каникулы – отличное время для тех, кто любит читать и мечтает провести время с книжкой в руках. «Комсомолка» предлагает подборку литературы – от «Мятной сказки» до таинственного «Ктулху», что затаился в пучине морской, – для любого возраста и на любой вкус.

Гвен Купер. «Правила счастья кота Гомера. Трогательные приключения слепого кота и его хозяйки» (16+)

Гвен Купер. «Правила счастья кота Гомера» Фото: blog.mann-ivanov-ferber.ru

Эта книга подойдет для чтения укрывшись пледом вместе с уютным и милому вашему сердцу котиком. Любой кошатник знает, что одна случайная встреча может сильно изменить жизнь. Особенно если сами вы не слишком счастливы, а судьба вам подкидывает слепого котенка, которому вы не можете не помочь.

Кто бы мог предположить, что маленькое существо, которое еще вчера спало на вашей ладони, уже сегодня превратится в большое счастье. Что черный и слепой пушистик может не только дарить положительные эмоции, но и вдохновит, и защитит от неприятностей. Книга понравится любителям кошек и тем, кто ищет свет в своей жизни.

В интернете есть электронные версии похожих книг. А вот оригинал издания можно найти в книжных магазинах не меньше чем за 1300 рублей ввиду его коллекционной ценности. Однако если у вас есть друзья, которые, как и вы, любят Диснея, то вы можете завести эту книгу в общей коллекции.

А. Полярный. «Мятная Сказка» (12+)

А. Полярный. «Мятная Сказка». Фото: behance.net

«Мятная сказка» уже давно стала действительно культовой книгой. Многие любители отечественной литературы хотя бы краем уха слышали об Александре Полярном и его произведениях.

Однако стоит отбросить шутки и иронию, которой так часто пользуются литературные блогеры в отношении «Мятной сказки» и ее автора. Обычный читатель, подросток и человек, который хорошо знаком с миром современной литературы, может насладиться незамысловатой историей. Ее сюжет прост. Он о любви и простых человеческих глупостях, которые всем нам дано совершать.

Цитаты из произведения уже давно стали крылатыми из-за своей наивности. Однако эта книга может быть эстетически красивым подарком для хорошего друга, который разбирается в современной литературе.

Нашумевшую сказку можно найти и в электронных, и в аудиоверсиях. Книги есть и на площадках с объявлениями, и в библиотеках, и в розничной продаже по цене от 100 до 525 рублей.

Также существует и подарочное издание по цене от 750 рублей.

Артур Конан Дойл. «Весь Шерлок Холмс». Фото: labirint.ru

А вы знали, что сэр Артур Конан Дойл изначально не воспринимал историю о Шерлоке Холмсе как серьезное произведение? Он не собирался делать историю масштабной, но читатели сыграли свою роль. Сэр Артур написал множество рассказов, повествующих о приключениях двух друзей – Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

Захватывающие детективные истории приятно перечитывать вечерами в семейном кругу, обсуждая их. Сборники рассказов в разных изданиях можно найти на полках библиотек, в киосках «Пресс-печати», в букинистических лавках и библиотеках. Если вы предпочитаете слушать – есть множество аудиоизданий и экранизаций самых знаменитых рассказов.

В розничных магазинах и на маркетплейсах тоже можно купить и издание с современными обложками, и комиксы по мотивам произведения, и полное подарочное издание. Но будьте готовы к тому, что цена за издание всего Шерлока Холмса кусается. от 820 до 1500 рублей.

Джоджо Мойес. «До встречи с тобой» (16+)

Джоджо Мойес. «До встречи с тобой». Фото: kniga-na-volge.ru

Роман о любви яркой и позитивной девушки-сиделки, которая всегда говорит то, что думает, и ее подопечного, который пострадал в тяжелой аварии.

Счастье, дружба, даже почти любовь! Но мир – не сказка. Это трогательная история о жизни, которая покорила множество сердец по всему миру своим нетривиальным сюжетом. Это произведение подойдет для любителей романтических историй, которые устали от классических клише.

Книгу можно легко найти в бесплатных электронных и аудиоверсиях. Она есть в библиотеках, на маркетплейсах и в розничных магазинах по цене от 250 до 550 рублей.

Майя Анджелу. «Поэтому птица в неволе поет» (18+)

Майя Анджелу. «Поэтому птица в неволе поет». Фото: labirint.ru

Это автобиографическое произведение одной из главных американских писательниц второй половины XX века. Майя Анджелу – одна из первых чернокожих женщин-писательниц, положившая всю свою жизнь на борьбу с предрассудками.

«Поэтому птица в неволе поет» повествует о взрослении маленькой Анджелу вместе с братом на юге США. Майя с детства сталкивается с расизмом и предрассудками, которые были естественны в начале прошлого века. В 8 лет в ее жизни случается трагедия, с последствиями которой ей пришлось бороться всю оставшуюся жизнь. Эта книга подойдет тем, кто даже в самые темные и мрачные периоды своей жизни хочет найти свет и поверить в хорошее будущее.

Книгу можно найти в русском переводе в розничных магазинах, в библиотеках и на полках книжных магазинов по цене от 407 до 560 рублей. А вот на языке оригинала можно найти бесплатную электронную версию в интернете.

Вологжанина Алла. «Кофейная ведьма». Фото: labirint.ru

История, рассказанная в этой книге, могла бы показаться простой и понятной сказкой о девушке, которая открывает в себе магические способности и попадает в потусторонний мир, состоящий из множества ведьминых коридоров, где струятся потоки кофе и шоколада, а чувства людей парят вокруг.

Книга подойдет для семейного прочтения. Дети найдут в ней красивую сказку, а люди постарше смогут разглядеть сложный рассказ о непростых человеческих отношениях, ревности и страхе, который часто переживают подростки.

Книгу можно найти на полках книжных магазинов и в электронном варианте. Также саму серию «Ключ от Послезавтра» можно встретить в некоторых библиотеках. Цена книги в розничных магазинах варьируется от 350 до 450 рублей.

Мариам Петросян. «Дом, в котором…» (12+)

Мариам Петросян. «Дом, в котором…». Фото: flomaster.club

Удивительное может быть очень близко. Особенно если ты маленький и у тебя нет рук. Роман рассказывает о взрослении и становлении личности в «Сером Доме» – школе-интернате для детей с ограниченными возможностями. Произведение наполнено мрачной мистикой, загадками и тайнами.

Произведение подойдет для чтения всей семье. Ее нелинейный сюжет, атмосфера «Дома» и его философия непременно откликнутся в сердцах как детей, так и взрослых.

Произведение было переведено на множество языков. В России можно найти несколько изданий, в одном общем томе и в формате трех небольших книг в бумажных обложках. Они есть на маркетплейсах и в розничной продаже, включая магазины фиксированной цены.

Также книга существует в электронном и аудиоформате. Ее можно найти в открытом доступе в Интернете. Для особых ценителей можно найти подарочное авторское издание, куда вошли не попавшие в стандартное издание главы, иллюстрации поклонников, заметки писательницы. Ее цена в розничных магазинах составляет примерно 1500 рублей.

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