Жительница Ижевска вместе с кондитерами со всей России сделала шоколадного верблюда в натуральную величину

Марина Ветошкина и шоколадный верблюд. Фото: предоставлено героиней

Вы когда-нибудь видели верблюда из шоколада? А шоколадного верблюда в натуральную величину? Марина Ветошкина – профессиональный кондитер из Ижевска – не только видела, но и сделала его вместе с коллегами со всей России! В интервью «Комсомолке» она рассказала, сколько мешков темного лакомства ушло на его создание, что было внутри и кто его потом съел.

Учеба у кондитера международного класса

Марине 42 года, она владелица кулинарной студии «Облака». По первому образованию она менеджер по туризму, а по второму – кондитер.

Марина Ветошкина из Ижевска. Фото: предоставлено героиней

Вот уже 5 лет Марина создает торты, десерты и блюда разных стран мира, постоянно совершенствуется и повышает уровень своего мастерства. На одной из таких учеб она и создала верблюда из шоколада в натуральную величину. Конечно, не одна, а с кондитерами из разных уголков России и ближнего зарубежья.

«Это специальный курс по скульптуре-инсталляции из шоколада, проработке всех его возможностей. Я ездила в Новосибирск к своему учителю, наставнику, художнику и кондитеру международного класса Любови Ки. Она не просто преподаватель, она – вдохновитель, мотиватор. После нее обычные тортики делать просто не хочется, хочется творить», – рассказывает Марина.

Верблюд из шоколада. Фото: предоставлено героиней

Ушло 150 кг шоколада

Идея создать шоколадного верблюда принадлежала преподавателю курса Любови Ки – в ее портфолио уже были носороги, киты, олени. Теперь ее ученикам предстояло сделать верблюда с погонщиком.

Марина и будущий шедевр. Фото: предоставлено героиней

«До нашего приезда над этим проектом уже работала целая команда. Сначала был создан эскиз, потом 3D-макет. Затем его разбивали на части и по ним изготавливали скелет – конструкцию, на которой все будет держаться. Дальше за работу принимались уже мы, кондитеры».

Инсталляция создавалась 4 дня. Марина вместе с коллегами трудилась с 9:00 до 21:00.

Процесс создания шоколадной инсталляции. Фото: предоставлено героиней

На верблюда и погонщика ушло 7 мешков шоколада по 25 кг каждый. Внутри верблюда – 8 тортов, вес которых в общей сложности достигал 50 кг. Все – абсолютно разные на вкус! Каждая деталь в скульптуре создавалась вручную.

Детали верблюда из шоколада. Фото: предоставлено героиней

По словам Марины, шоколад – это особый материал, который невозможно ни с чем сравнить. Если нарушить хоть чуть-чуть температурный режим, ошибиться на градус, то работу нужно начинать заново.

Детали верблюда из шоколада. Фото: предоставлено героиней

«Иногда мне хотелось рыдать. Например, когда голова верблюда больше походила на осла, собаку или голову фламинго. Приходилось вспоминать пары по скульптуре, которые я успешно прогуливала в университете. И да – лепить из глины увлекательно, а из шоколада еще и вкусно», – говорит Марина.

Голова будущего верблюда. Фото: предоставлено героиней

Кто съел верблюда?

Никто! Сейчас шоколадный верблюд стоит в одном из ресторанов Новосибирска. А торты, которые были внутри верблюда, кондитеры разделили на дегустационные сеты и увезли пробовать родным и сотрудникам.

По словам Марины, самое сложное – это работа в команде 17 незнакомых друг с другом людей.

Кондитеры из разных уголков России создали верблюда из шоколада. Фото: предоставлено героиней

«Среди нас были как шефы, так и домашние кондитеры. Все харизматичные. Но никто не стонал, не капризничал, а лишь, стиснув зубы, продолжал создавать детали. Что-то не нравилось нашему учителю, и мы начинали заново. Не роптали: спорить бесполезно, пришел учиться – учись. И мы это сделали: сработались и за 4 дня создали шедевр».

На вопрос, для чего все это нужно было, Марина говорит – чтобы не «тухнуть» в провинциальном уютном городе.

Марина Ветошкина – владелица кулинарной студии «Облака». Фото: предоставлено героиней

«Мне мало воздуха здесь. Люди разучились мечтать и привыкли к магазинным тортам. Я хочу больше. Хочу творчества. Хочу быть художником, творцом. Создавать что-то большее, чем обычность. Быть рядом с тем, кто готов делиться своим талантом и силой духа. Верить в себя. Прикоснуться к прекрасному. И быть тем, кто это прекрасное создает».

В планах у Марины создать еще что-то эдакое, красивое и вдохновляющее – например, статую Венеры. Ждем!

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