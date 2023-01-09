Туалет в театре Ижевска, о котором писала Собчак, надеются отремонтировать к февралю

Фото: vk.com/csdr_izh

Режиссер Центра современной драматургии и режиссуры (ЦСДР) Павел Зорин рассказал «Комсомолке», как идет сбор средств на ремонт туалета. Ранее мы писали, что театр собирает донаты, чтобы привести уборные в приличный вид. Об этом даже писала в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак.

На работы нужна 251 тысяча рублей. Сейчас удалось собрать уже более 107 тысяч – практически половина суммы. Больше всего средств присылают зрители. Самое крупное пожертвование составило 10 тысяч рублей, были и переводы по 5000.

«От других резидентов Генеральского дома пока помощи не поступало, но мы уверены, что все еще впереди. «Парки Ижевска» всегда готовы нам помочь, мы с ними плотно работаем. Сложно сказать точно, как сказался на сборах пост Собчак: скорее он помог информационно, стало много других постов в соцсетях, донатов было после поста не больше обычного», – рассказал Павел Зорин.

Собрать нужную сумму в театре надеются до конца января: ведь 18 февраля организации исполнится 18 лет. Сделать ремонт в качестве подарка хочется как раз к празднику. Во время работ спектакли продолжат идти – в Генеральском доме, где располагается театр, есть еще один санузел.

При составлении сметы учли работу специалистов. Впрочем, частично помочь готовы знакомые строители, которые участвовали еще и в ремонте «Конюшни» при переезде ЦСДР в Генеральский дом. Также театр рассчитывает на помощь меценатов и предприятий. Один из заводов предлагает в качестве помощи предоставить спецтехнику, например, сушилку для рук.

Помочь театру собрать деньги на ремонт туалета можно, если перевести любую сумму на номер карты «Сбера» 4276 6800 1020 5423 (привязана к тел. 8 909 053 77 39). Получатель – Павел Юрьевич З. В группе ЦСДР ВКонтакте регулярно публикуются отчеты о поступивших средствах.

Центр современной драматургии и режиссуры долгое время не мог найти постоянное помещение для показа спектаклей, пока «Парки Ижевска» не предложили для этого бывшую конюшню в Генеральском доме. Сам исторический памятник тоже нуждается в реставрации. Два года назад ее оценивали в 150 млн рублей. Для этого планировалось попасть в федеральную адресную инвестиционную программу. Как обстоят дела сейчас, неизвестно. «Комсомолка» направила запрос в администрацию Ижевска.

Напомним, что ранее мы делились с вами легендами, которые связаны с Генеральским домом.

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