Причина в самовнушении или изменениях гормонального фона? Фото: Андрей ЗАМАХИН

Весна – это волшебное время очищения, обновления и преображения. Люди издревле замечали, что изменения происходят не только в природе, но и с нами самими. Как будто в воздухе начинает витать нечто такое, что вызывает бодрость, улучшает настроение, заставляет браться с новыми силами за дела и гонит на поиски новых впечатлений. А еще пробуждает дремавшие всю зиму желания. Отчаянно хочется любить и быть любимым, а у кого-то просыпается невиданный аппетит на сладкое.

В чем истинная причина этих весенних порывов, «Комсомолка» решила разобраться вместе с экспертом Ириной Масловой – заведующей отделением 1 РКБ и главным внештатным эндокринологом минздрава Удмуртии.

Энтузиазм так и прет!

Зимой хочется спать и не хочется лишний раз шевелиться. Вечной все иначе. Мы развиваем кипучую деятельность, откуда-то появляются силы – да такие, что горы можно свернуть. Ряд ученых видит причину в изменении выработки мелатонина – гормона сна. Якобы зимой световой день короткий, и организм вырабатывает его больше, отсюда вялость и сонливость. А с приходом весны выработка мелатонина снижается, так как солнца становится больше.

Весной повышается настроение, но не у всех Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Вместе с тем человек давно уже не живет естественным световым днем. Мы способны сами корректировать его при помощи искусственного освещения, есть даже специальные рекомендации, каким должен быть свет утром при пробуждении, днем на рабочем месте и вечером перед сном.

А вот уровень гормона счастья – серотонина – и правда меняется. Весной его выработка увеличивается, благодаря чему мы становимся бодрее и деятельнее.

«Увеличение светового дня и теплая погода действительно способствуют улучшению самочувствия весной. Восстанавливаются биологические ритмы, люди начинают больше времени проводить на свежем воздухе, гулять, насыщая свой организм кислородом и витамином D», – объясняет Ирина Маслова.

Когда жить не можешь без любви

У многих животных период размножения приходится на весну. Птицы начинают вить гнезда, у зверей начинаются брачные игры. Но как же человек? С одной стороны, он размножается круглый год, с другой, именно весной многие начинают замечать за собой тягу к обустройству любовного гнездышка. Хочется романтики и, что характерно, любви физической тоже. А одиночки начинают активно искать пару.

Почему весной так хочется любить? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эндокринолог уверенно развеивает заблуждение. Причина, скорее, не в физиологических изменениях, а в том, как мы сами себя настраиваем.

«Уровень половых гормонов эстрогена и тестостерона, которые влияют на либидо человека, со временем года никак не связан. Скорее, тут мы поддаемся общему состоянию пробуждения и возрождения природы, начала новой жизни», – говорит Ирина Маслова.

Проще говоря, мы с детства привыкли слышать, что весна – это пора любви, поэтому для нас она всегда будет такой порой.

Почему так хочется тортик?

А как же быть с желанием поедать сладости? Некоторые люди признаются: оно нападает на них именно весной. Есть версия, что это связано с активностью. Сахар – источник быстрой энергии. Когда организму ее не хватает, хочется сладостей. Зимой мы, по большей части, ведем малоподвижный образ жизни, но с наступлением весны увеличиваем физическую активность. Организм с непривычки начинает просить «подзарядки». При этом недостаток определенных витаминов и микроэлементов тоже может провоцировать тягу к сладкой пище, так что в причинах следует разбираться, а не списывать все на весну.

Иногда с приходом весны начинает тянуть на сладкое Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Во многом на желание есть влияет гормональный фон человека. Он зависит от многих факторов: возраста, обмена веществ, физической активности, состояния здоровья, стрессов. Удивительно, но как таковых сезонных изменений гормонов у человека нет. Их уровень весь год один и тот же. Чтобы избегать переедания, нужно сбалансировать питание», – советует врач.

И еще несколько полезных советов от эндокринолога

Чтобы хорошо чувствовать себя круглый год, нужно:

- придерживаться сбалансированного питания, в составе которого есть и белок, и достаточное количество клетчатки, то есть овощей и фруктов;

- регулярно бывать на свежем воздухе (при этом одеваясь по погоде);

- круглый год поддерживать умеренную физическую активность;

- соблюдать режим сна и спать в сутки не менее 7-8 часов;

- сохранять позитивный настрой и учиться радоваться жизни.

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