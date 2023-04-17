Действовала во времена СССР: как менялась церковь Успения Пресвятой Богородицы

История Успенской церкви полна интересных деталей Фото: Архив КП

В районе Строителя в 1910-е годы появилось место, которое стало собирать множество верующих людей – Успенская церковь. Она продолжала действовать даже в то время, когда в СССР власти уничтожали храмы.

Строительством занимался архитектор Иван Чарушин. Это единственное его творение в Ижевске, которое дожило до наших дней. Церковь появилась рядом с кладбищем, на котором хоронили простых рабочих. Во время работ по благоустройству территории Заречного сквера здесь находили останки людей.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы также была единственной в Ижевске, которая работала в годы Великой Отечественной войны. Есть версия, что это произошло благодаря одному из настоятелей. Владимир Стефанов внес вклад в нужды фронта в размере более 500 тысяч рублей, из которых более 270 тысяч пожертвовал для строительства двух боевых самолетов. Заслугу отметил Сталин и отправил благодарственную телеграмму настоятелю. Это помогло церкви сохраниться в непростые для православия времена.

Подробнее о храме «Комсомолка» рассказывала здесь.

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