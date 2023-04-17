«Поезд Победы» прибыл в Ижевск 17 апреля

Акция посвящена 80-летию открытия движения по железнодорожной линии Ижевск-Балезино
Фото: Мария Бакланова
17 апреля на железнодорожный вокзал Ижевска прибыл передвижной музей «Поезд Победы». «Комсомолка» делится фотографиями с мероприятия.
Мероприятие посетили сотни желающих
Фото: Мария Бакланова
Судя по фото, на открытие пришли сразу сотни жителей и гостей Ижевска – на вокзале не протолкнуться. Посетители музея смогли увидеть платформу с выставочными образцами военной техники, в том числе танки, пушки и автомобили. При этом многие смогли сами прикоснуться к оружию. На площадке также можно сделать фотографии в специальной зоне, а также посетить выставку с архивными фотографиями и документами.
На платформах представлены образцы военной техники
Фото: Мария Бакланова
Для посетителей музея подготовлена специальная фотозона
Фото: Мария Бакланова
Платформа посвящена 80-летию открытия движения по железнодорожной линии Ижевск-Балезино. В администрации столицы Удмуртии отметили, что этот путь рекордно быстро построили местные жители в годы ВОВ. 146 км железной дороги связали Урал, Сибирь и север России.
Многие смогли сами прикоснуться к экспонатам
Фото: Мария Бакланова
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