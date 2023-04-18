Приют для бездомных животных появится в Устиновском районе Ижевска

На строительство приюта понадобится 230 млн рублей Фото: Архив КП

Вопрос появления приюта для бездомных животных интересует жителей Ижевска уже не первый год. 18 апреля глава города Олег Бекмеметьев в ходе прямого эфира на радио «Адам» сообщил, что власти уже готовы приступить к строительству. Единственная проблема – это финансирование.

На данный момент уже подготовлена проектно-сметная документация, а также пройдена госэкспертиза. На строительство приюта понадобится 230 млн рублей.

«Пытались попробовать разные варианты, от муниципально-частного партнерства до концессии, но к сожалению частному бизнесу приют пока с точки зрения прибыли пока не интересен. Поэтому пойдем традиционным путем, будем искать средства из бюджета», – сообщил Бекмеметьев.

Уже сейчас определена площадка, на которой появится приют – Устиновский район, улица Новосмирновская.

Напомним, приют для бездомных кошек и собак должен был появиться в Ижевске в декабре 2022 года. Но затем плановые сроки сместились на 2023 год. Сейчас местные власти не обозначили никаких сроков начала строительства.

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