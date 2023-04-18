Закрытые туалеты, испорченные скамейки и сломанные деревья: что случилось с Центральной площадью Ижевска за зиму

Как выгладит Центральная площадь в данный момент? Фото: Мария Бакланова

Благоустройство Центральной площади закончилось почти четыре года назад. Ежегодно после зимы проводились незначительные ремонтные работы, чтобы вновь привести это пространство в ухоженный вид. Однако в этом году Центральная площадь пострадала куда серьезнее, чем обычно. Жители заметили, что поломаны некоторые скамейки, пострадали зеленые насаждения. Возмутило горожан и то, что туалеты для маломобильных граждан и комната матери и ребенка оказались закрытыми.

Вместе с представителями Общественной палаты Ижевска и администрацией города «Комсомолка» выяснила, в чем причина таких недочетов.

«Прошло почти 20 минут»

Казалось бы, комната матери и ребенка – важная часть в общественном пространстве, которая должна быть доступна в любое время, но нынче ее по неопределенным причинам стали закрывать.

«Я пару недель назад гуляла по площади с маленьким ребенком, и нам нужно было попасть в комнату матери и ребенка. Пока ждали сотрудника с ключами, прошло почти 20 минут», – поделилась своим возмущением представительница Общественной палаты Ижевска.

Оказывается, для того чтобы воспользоваться комнатой, необходимо вызвать уборщика, у которого есть ключ. Попасть в нее свободно возможности нет.

Аналогично и с туалетом для маломобильных. То есть когда появится необходимость туда попасть, сначала нужно позвонить по указанному на двери номеру телефона. Спустя время придет сотрудник и откроет туалет.

Чтобы попасть в туалет для инвалидов придется подождать когда вам окроют дверь Фото: Мария Бакланова

Но мера оказалась вынужденной, чтобы обезопасить специальное оборудование.

«Там постоянно ломают краны, унитазы, даже потолок. Мы стараемся содержать все в чистоте. И чтобы защитить от вандалов места общественного пользования, где есть специальное вспомогательное оборудование для мам с детьми или инвалидов, приходится закрываться», – говорит Алексей Вахрушев, представитель организации, которая занимается обслуживанием Центральной площади.

С тем, что приходится ждать очень долго, он согласился. Сейчас стараются сделать так, чтобы время ожидания не превышало 5 минут. Кстати, обычный туалет остается в полном распоряжении граждан. Но результат, как говорится, налицо: сантехника там то и дело оказывается сломанной.

Починят к майским праздникам

Стильные круглые скамейки, обустроенные для отдыха граждан, пострадали весьма заметно. Из сидений и спинок вырваны дощечки, а деревья в центре сломаны – то ли от рук человека, то ли из-за непогоды.

Сломанные деревья заменят к майским праздникам Фото: Мария Бакланова

«Все поломанные скамейки будут заменены на новые к майским праздникам. А старые мы уберем. Их детали обработают, покроют защитным маслом. Потом их будут использовать для ремонта», – объяснил подрядчик.

Старые скамейки разберут на запчасти Фото: Мария Бакланова

«Новые деревья посадят, как только установятся подходящие погодные условия. Постараемся уложиться к праздникам», – добавил Алексей Вахрушев.

Недоступная доступная среда

На этот элемент доступной среды, установленный на Центральной площади, люди обратили внимание еще три года назад, поскольку установили плитку неправильно.

Тактильная плитка нужна, чтобы слабовидящие могли понимать, какое препятствие их ждет впереди. Но препятствие должно начинаться сразу за ней, а на площади она установлена с пробелом: плитка, брусчатка и только потом – лестница. То есть подобная «доступная среда» не дает незрячему человеку никакого представления о том, на каком расстоянии от него расположен спуск или подъем, следовательно, теряет смысл. Вероятность получения травм на общественном пространстве, оборудованном подобным образом, у людей с ограниченными возможностями значительно повышается.

У эспланады тактильная плитка уложена правильно Фото: Мария Бакланова

Как будет решаться эта проблема, пока неизвестно, но и на данный момент пока ничего не меняется.

«Стоит уделять внимание созданию более удобной среды для инвалидов. Прислушиваться к их мнению насчет любых изменений городской среды, которые очень важны», – поделился мнением Флюр Гайнанов, член Общественной палаты Ижевска, советник муфтия Удмуртской Республики.

Фанерные батуты

Верхнюю часть эспланады благоустраивали в ноябре прошлого года. Для детей там установили встроенные батуты. Но во время обхода общественники обнаружили, что все батуты закрыты фанерными листами. В чем же причина?

Выяснилось, что батуты могут убрать совсем.

Батуты временно сняты Фото: Мария Бакланова

«Во время проверок Общественного народного фронта их посчитали небезопасными и посоветовали доработать. Сейчас их отправили на ремонт. В дальнейшем решат, возвращать их или нет», – рассказал Алексей Вахрушев.

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