Электромонтер погиб от удара током при проведении работ в Удмуртии

Фото: СУ СК РФ по Удмуртии @susk18

Во время проведения аварийно-восстановительных работ в деревне Пушкари погиб электромонтер. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Трагедия произошла 14 апреля, примерно в 10:00 – 41-летний мужчина погиб после удара током. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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