Шумозащитные экраны построят на улице Дружба в Ижевске

Начало работ запланировано на 2024 год Фото: Архив КП

Шумозащитные экраны планируют установить на улице Дружба в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Экраны снизят уровень шума для местных жителей, которые ежедневно вынуждены слышать грохот со стороны железнодорожного вокзала – власти отметили немалое число жалоб.

«Это оптимальное и выгодное решение для уменьшения шума. Проект улучшит ситуацию как для наших пассажиров, так и для жителей города Ижевска», – отметил начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

На строительство шумозащиты выделят субсидию, которая покроет 50% финансовых затрат. Начало работ запланировано на 2024 год.

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