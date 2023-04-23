Гороскоп на неделю: с 24 по 30 апреля Близнецам стоит опасаться бумеранга, а Девам – бремени ответственности

Будущее преподнесет вам необычный выбор Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю

Овен

Сохраняйте спокойствие. Что бы ни произошло на этой неделе, у вас будет достаточно сил повернуть ситуацию в свою пользу.

Телец

Желание отхватить «лучший кусок» может вскружить вам голову. Будьте осторожны. Этот путь ведет в никуда.

Близнецы

Стоит быть осторожнее на этой неделе с обещаниями. Случайно обещанное и не выполненное с большой долей вероятности вернется к вам бумерангом.

Рак

Вселенная услышит желания вашего сердца. Позвольте себе немного свободы. Впереди долгожданная встреча.

Лев

Бремя страшной потери нависло над вами. Пришла пора решиться на кардинальные изменения в жизни. Только так вы сумеете сохранить баланс.

Дева

Спокойствие в отношениях позволит вам сохранить чувства и эмоции для по-настоящему важных дел. Бремя власти может лечь на ваши плечи в самый неподходящий момент.

Весы

Придя к точке высшего блаженства, вы можете обнаружить себя на обочине жизни. Не теряйте концентрации. Звезды наставят вас на верный путь.

Скорпион

Чтобы добиться большего, вам придется умерить свои аппетиты. Сконцентрируйтесь на своей цели и двигайтесь вперед. Избавиться от соперников не составит труда.

Стрелец

Новые мечты и надежды войдут в ваш дом. Вполне возможно неожиданное пополнение в семье. Ловите моменты счастья.

Козерог

Сила, заключенная внутри вас, вот-вот вырвется на свободу. Приготовьтесь. Впереди вас ждут серьезные испытания. Используйте ваши возможности с умом.

Водолей

Не все мечты могут воплотиться в реальность. Но не стоит унывать. Финансовая удача на вашей стороне, а значит, материальное счастье на этой неделе вам все-таки удастся заполучить.

Рыбы

Ментальное перерождение позволит открыть для вас путь просветления. Верьте в лучшее, ваше заветное желание исполнится.

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