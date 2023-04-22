Концерн «Калашников» в Ижевске начал перевооружение производства

Фото: https://kalashnikovgroup.ru/

На концерне «Калашников» в Ижевске началось перевооружение производства. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На закупку нового оборудования из государственного бюджета выделят субсидию. Особый акцент сделают на развитии производства беспилотных летальных систем и станкостроении.

«Реализация проекта позволит не только увеличить объем выпускаемой продукции, но создаст новые рабочие места и, как следствие, улучшит условия труда на производствах завода», - сообщил президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.

Отметим, что в рамках рабочей поездки предприятие посетил первый замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков. Он отметил, что производство беспилотников сыграет большую роль в достижении технологического суверенитета страны. Чиновника познакомили с работой дивизионов спецтехники, станкостроения и производством инструментов на заводе.

Напомним, что в декабре 2022 года концерн посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Тогда он заявил о значительном увеличении гособоронзаказа по линии завода.

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