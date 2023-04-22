Смерч заметили в Удмуртии

Фото: скриншот из видео

22 апреля в Удмуртии заметили смерч. Видео с природным явлением поделились читатели «Комсомолки».

Смерч заметили водители, которые проезжали по дороге из Глазова в Балезино. Как видно на записи, воронка образовалась в стороне лесополосы. Судя по всему, мини-торнадо обошло стороной автовладельцев и местных жителей, но тем не менее, явно их удивило и напугало.

Отметим, что, судя по прогнозам, сегодня в Сарапуле пасмурно – температура поднимется до +13°, а максимальная скорость ветра достигнет 3м/с.

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