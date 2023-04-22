Мужчина и женщина погибли при пожаре в Сарапуле

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21 апреля, примерно в 22:55 в Сарапуле произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Загорелись два частных дома по улицам Раскольникова и Пугачева – они расположены рядом. По приезде пожарные увидели, что обе постройки полностью объяты пламенем. Полностью потушить возгорание удалось к 23:42. К ликвидации пожара привлекались 36 специалистов и 11 единиц техники.

При пожаре погибли два человека – женщина и мужчина. Сейчас на месте происшествия работают эксперты испытательной пожарной лаборатории. Причины и обстоятельства выясняются.

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