Сувенирные лапти и половик старше 200 лет: какие экспонаты можно встретить в необычном музее в деревне Люлли

В музее собрались предметы быта со всей Удмуртии Фото: Сергей Грачёв

История родного края удивительна. Ее можно найти везде. В традициях, языке и, конечно же, предметах быта. Рядом с Ижевском, в деревне Люлли, есть один удивительный музей, посвященный… половикам. Да-да – обычным, домашним, очень уютных половичкам, которые ткали наши бабушки и прабабушки. Его создала местная жительница Галина Широбокова.

«Это идет из детства: бабушка, мама мне всегда говорили, что все надо беречь. А потом, когда я была учителем начальных классов, надо было вести уроки краеведения. А словами просто не рассказать. Не будешь же говорить про предмет, если не видишь его. С этого момента и пошло», – рассказывает Галина.

Первые экспонаты появились у нее, когда женщина работала учителем краеведения. Чтобы показывать детям наглядно историю родной Удмуртии, она брала предметы старины у родственников, а иногда просила помочь родителей своих учеников. Потом небольшая коллекция начала пополняться активнее. Некоторые ученики, их родители и просто местные жители специально приносили старые вещи учительнице. Так незаметно появился музей.

Иногда фонд музея пополняется случайно. Так, однажды во время экскурсии по парку Люллинская жемчужина Галина пнула лежащий на дороге камень. Тогда ее остановил экскурсовод из другого музея и сказал, что она пнула один из «экспонатов». Ей рассказали, что в советский период во время рубки такими камушками задавали направление, в котором должно упасть спиленное дерево.

Здесь много уникальных экспонатов, например, самый старый половик, которому уже больше 200 лет. Его в музей принесла 85-летняя местная жительница Маргарита Ивановна. Половик ткала еще ее бабушка, которая прожила до 103 лет.

Есть и другие впечатляющие экспонаты, которые имеют удивительную историю. К примеру, кирка.

«Один раз приходят гости. Среди них – бабушка. Я рассказываю, а она только в одну сторону смотрит. В итоге – слезы на глазах. Я в шоке. Подхожу к ней: «Вам плохо?» – «Нет, мне хорошо». Оказалось, ей более 90 лет. Она работала этими кирками. И они строили железную дорогу Ижевск – Балезино. Ей 14 или 15 лет было. И они камни кололи этими инструментами», – рассказывает Галина.

Или старая немецкая каска времен Великой Отечественной войны. Как оказалось, через Люлли вели под конвоем немецких пленных. Жители деревни хотели наброситься на солдат, но конвоиры не позволили устроить самосуд. Но местным удалось добыть одну каску. Именно на ней жители деревни отыгрались за все тяжелые годы войны: долго пинали, бросали, а потом так и оставили в лесу недалеко от деревни. Позднее ее нашла пожилая пара и стала использовать как походный котелок. А еще через некоторое время каска попала в музей.

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