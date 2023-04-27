Да будет шашлык: места для жарки мяса и вкусные рецепты от профессионалов и известных людей Ижевска

Рассказали, где можно пожарить мясо в противопожарных условиях. Фото: архив редакции

Большинство жителей Ижевска на время майских праздников уже запланировали поездку на дачу, чтобы открыть шашлычный сезон. Однако стоит помнить, что в республике объявлен особый противопожарный режим, который запрещает разведение открытого огня. Нарушителям грозит серьезный штраф.

«Комсомолка» узнала, где в мае 2023 года в Ижевске можно пожарить шашлык и попросила рецепты правильных маринадов для мяса. Сейчас все расскажем.

Где пожарить шашлыки

В лесных массивах, парках у прибрежных зон жарить шашлыки нельзя. Категорически! Где же можно? Во-первых, на собственных участках. Повезло тем, у кого они есть. Конечно, при этом необходимо соблюдать все меры безопасности, и о них мы напомним вам позже.

А если собственного участка нет, то есть второй вариант. Пожарить шашлык можно на территории практически любой базы отдыха. Безусловно, предоставлять эту услугу они могут при строгом соблюдении противопожарных мер.

Рецепты вкусного и сочного шашлыка

Фото: архив редакции

Вкус шашлыка и его сочность во многом зависит от маринада. Его рецептами поделились председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, шеф-повар Семен Терехин и мясник Данил Пушкарев.

Маринад от Ярослава Семенова

Ингредиенты:

– лук;

– специи для мяса, перец, соль;

– газированная минеральная вода;

– на выбор: помидоры, лимон, яблочный уксус, чтобы добавить кислинки;

– мясо берем любое.

Лук нарезать полукольцами или колечками. Положить овощи в кастрюлю или большую миску, добавить специи, перец, соль и сахар по своему вкусу, залить мясо минеральной водой на 1/3 от количества мяса. Для слегка кислого вкуса добавить нарезанные помидоры колечками, лимон или яблочный уксус и перемешать. В этом маринаде оставить мясо минимум на два часа.

Рецепт от шеф-повара Семена Терехина

Ингредиенты:

– говяжья вырезка;

– томатный сок – 1 л;

– острый перец – по вкусу;

– сахар – 2 ст. л.;

– соль – 1 ст. л.

В большой кастрюле или большой миске смешать томатный сок, сахар, соль, добавить заранее порезанный колечками острый перец и положить в маринад мясо на час. Кислота, содержащаяся в соке, смягчит говядину и сделает ее сочной и нежной.

Есть и другой вариант.

Ингредиенты:

– грудинка или ножки индейки – 1 кг;

– греческий йогурт;

– свежая мята – по вкусу;

– чеснок – по вкусу;

– соль – 1 ч. л.;

– сахар – 1 ст. л.;

– черный свежемолотый перец.

Мелко порубить свежую мяту, добавить в емкость греческий йогурт, заранее натертый чеснок, соль, сахар, перец и положить в получившийся маринад мясо индейки на час. Обжаренные ножки индейки будут сочнее грудки, так что выбирайте на свой вкус.

Вариант от мясника Данила Пушкарева

Ингредиенты:

– мясо – 1 кг;

– лимон;

– киви – 2 шт.;

– специи для мяса, соль, перец.

На 1 кг мяса нарезать кружочками 2 средних киви (смягчают мясо и придают ему легкую кислинку и свежесть) и положить все в большую емкость. Выжать сок лимона, добавить по вкусу специи, соль, сахар, перец. Перемешать и положить в маринад мясо минимум на 2 часа, максимум – на 4 часа.

Противопожарные меры

Фото: архив редакции

Как и обещали, напомним о правилах пожарной безопасности. И все для того, чтобы весенние праздники не были омрачены неприятными моментами.

Итак, МЧС по Удмуртии настоятельно рекомендует:

– использовать стационарный мангал или печь с дымоходом и искрогасителем;

– устанавливать их не ближе 5 метров от строений на бетонной поверхности или листе шифера;

– не разжигать дрова, а использовать готовый уголь;

– не разводить огонь, если сила ветра составляет более 5 м/с;

– учитывать, что на территории с мангальной установкой не должно быть сухой травы и мусора в радиусе 2 метров;

– держать поблизости огнетушитель, ведро с водой, лопату, чтобы засыпать огонь землей.

Чтобы понимать всю серьезность, приложим статистику лесных и ландшафтных пожаров за период с 1 января по 26 апреля 2023 года.

Всего за полтора месяца в Удмуртии уже произошло 172 ландшафтных пожара на общей площади 657 359 га и 14 лесных на территории 97 183 га. Жителям некоторых населенных пунктов приходилось вместе с пожарными отстаивать свои территории от огня.

Отличных и безопасных выходных!

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