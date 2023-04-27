Заявки на использование недр земли в Удмуртии рассматривали с нарушениями

Заявления рассматривали с нарушениями
Фото: Амир Закиров
Управление Минприроды Удмуртии рассматривало заявки граждан и хозяйствующих субъектов на пользование геологической информацией с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Прокурор вынес представление руководителю учреждения. Нарушения устранили, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.
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