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НовостиОбщество27 апреля 2023 2:36

Заявки на использование недр земли в Удмуртии рассматривали с нарушениями

Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности
Анастасия Захарова
Заявления рассматривали с нарушениями

Заявления рассматривали с нарушениями

Фото: Амир Закиров

Управление Минприроды Удмуртии рассматривало заявки граждан и хозяйствующих субъектов на пользование геологической информацией с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Прокурор вынес представление руководителю учреждения. Нарушения устранили, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

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