Почти 4 года в колонии проведет 33-летний житель Удмуртии за избиение пасынка молотком и кочергой

Приговор в законную силу не вступил Фото: Мария Бакланова

33-летнего жителя Вавожского района осудили за истязание 12-летнего пасынка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, с мая по ноябрь 2022 года обвиняемый систематически избивал 12-летнего сына супруги, в том числе молотком и кочергой. Для этого он использовал любой, даже самый малозначительный повод.

Обвиняемого задержали в ноябре 2022 года и заключили под стражу. Суд отправил мужчину в колонию общего режима на 3 года и 10 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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