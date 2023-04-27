Двух жителей Удмуртии заключили под стражу за незаконную вырубку леса

Жители Удмуртии вырубали ель и сосну Фото: Архив КП

Двоих жителей Ижевска заключили под стражу на два месяца по обвинению в незаконной рубке леса. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

По предварительным данным, в январе 2023 подозреваемые вырубили ель и сосну объемом 31,37 куб. м. Преступление совершили на особо защищенной территории – Мукшинском лесничестве Якшур-Бодьинского района. Ущерб составил 1 898 790 рублей.

Подозреваемых заключили под стражу на два месяца – до 25 июня 2023.

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