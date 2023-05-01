Тамагочи, Барби и Ферби: во что играли дети 90-х

Некоторые игруши до сих пор сложно достать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети 90-х тоже мечтали об игрушках. Они, конечно же, отличались от тех, чем увлекаются современные ребята, но некоторые, тем не менее, популярны и сейчас. О кукле Барби, приставках Sega и Dendy и других игрушках 90-х вспомнили бывшие дети.

Он должен был выжить

Любимый домашний питомец у девочек из 90-х. О нем нужно было совершенно по-взрослому заботиться, а то тамагочи мог и умереть. Конечно, настоящие японские экземпляры были далеко не у всех, а вот китайские реплики продавались повсеместно.

«Достать такую игрушку было легко. Я была уже взрослой, а вот сестре покупали. Эта штука пищала даже ночью, что раздражало!» – рассказала ижевчанка Анастасия Князева.

Забавный сувенир из Японии напоминает Анастасии о детстве. Фото: соцсети

В 2021 году Анастасия провела отпуск в Японии и привезла оттуда настоящего тамагочи с покемоном Пикачу за 1500 рублей, а сейчас с учетом доставки игрушка обойдется в сумму около 12 000 рублей.

Стал раритетом

Знаменитые игровые приставки «Сега» и «Денди» – мечта многих ребят. Для них нужно было отдельно приобретать картриджи с играми, которыми потом менялись. Одними из самых популярных игр были Super Mario Bros (про приключения двух братьев-сантехников) и Sonic the Hedgehog (где главным героем был синий ежик).

«Я обожал видеоигры с детства. Помню, как-то на Новый год мама подарила «Денди», и для меня это было настоящим счастьем. Самое сложное было достать картриджи. Их продавали иногда в переходах, а еще в магазине «Дискавери», недалеко от филармонии, иногда что-то найти получалось. Правда, не всегда все это нормально работало», – поделился воспоминаниями 34-летний Леонид Гринев.

В коллекции учителя информатики хранится картридж с игрой Super Mario Bros, выпущенный в 1985 году. Оказывается, он настоящий раритет.

Оригинальные картриджи «Марио» на вес золота среди коллекционеров Фото: click2houston.com

«Я его случайно нашел на барахолке в Питере. Но он почти в идеальном состоянии, только наклейка потерта. Очень редкая штука. В прошлом году видел информацию, что подобный картридж продали на аукционе за 2 миллиона долларов», – сообщил ижевчанин.

Он стоит 130 тысяч рублей

Интерактивную игрушку зверька Ферби можно было кормить, гладить и даже разговаривать с ним. Григорию Самарцеву эта игрушка в 90-х обошлась в 17 тысяч рублей.

«Помню, мне было около 10 лет. Однажды я пришел в гости к однокласснику, а у него в шкафу стоит настоящий американский Ферби, подарок отца. Разумеется, я тоже такого захотел! В то время у нас в магазинах были только китайские, и они сильно отличались от того, что был у друга. Я смог осуществить свою мечту только сейчас. Заказал из Германии. Надеюсь, что доедет без приключений», – рассказал он.

Вот такого зверька приобрел Григорий. Фото: sendle.ru

Ферби можно купить и сейчас, современных – за 1000-5000 рублей, а раритетных, выпуска 1998 года, – за 130 000 рублей.

Карточка за 39 миллионов рублей

Кто-нибудь помнит настольную игру Magic the gathering («Магия: сбор карт»)? Для того, чтобы поиграть в нее, нужно собрать колоду карт разных цветов и минимум – из 60 экземпляров.

Редчайшая карта досталась Александре случайно Фото: ebay.com

«Я играю не так давно, но на рисунки из этих колод залипла конкретно. Купила свою стартовую колоду на «Авито» за символические 2000 рублей. И знаете, что нашла? Среди базовых карт притаился редчайший «Черный лотос»! Друг сказал, что ее можно выставить на аукционе и сорвать куш. Просто ради интереса я выставила ее на интернет-площадке. Но продавать на самом деле не планирую. Мое», – рассказала Александра Гофман.

Отметим, что такая карта «Черный лотос» выпускалась в 1993-1995 годах, но играть ей на официальных турнирах (а они проводятся, представляете!) нельзя. Пару лет назад такую же карту продали на аукционе за 39 миллионов рублей.

До сих пор остается мечтой

Кто не знает Барби? Эту куклу знают все. Впервые она была выпущена в США аж в 1959 году, но не потеряла своей популярности до сих пор. Периодически у нее появлялись родственники, подруги и друзья, а еще куклу выпускали в серии различных профессий – балерина, медсестра, няня и даже кандидат в президенты.

«В детстве я очень любила мультфильмы и журналы про Барби. У меня был диск, на котором среди мультфильмов Диснея был мюзикл по мотивам «Лебединого озера», там Барби была такой красивой! Как-то с мамой мы ездили в Москву, и там в «Детском мире» я увидела ее. Кукла была прямо как в мультике! Но тогда мне ее не купили», – рассказала кукольный коллекционер Анна Котова.

Ижевчанка призналась, что ее недостижимой пока мечтой остается Барби-Одетта.

Прекрасную Одетту в коробке найти очень сложно. Фото: babiki.ru

«Найти сейчас эту куклу в заводской коробке очень трудно. Я как-то видела за 13 тысяч рублей, но не успела купить. Буквально за полчаса забрали. Сейчас цены выросли, но я специально на нее отложила заначку, чтобы как только она появится, купить. Рассчитываю уложиться хотя бы в 20 тысяч», – рассказала Анна.

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