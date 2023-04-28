39-летнюю женщину изнасиловали на СНТ в Ижевске

Обвиняемый заключен под стражу Фото: Амир Закиров

В Ижевске по обвинению в изнасиловании осудят 40-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, 12 апреля 2023 года обвиняемый выпивал в компании товарищей на участке в СНТ «Буммашевец-1». После застолья мужчина дождался, когда останется наедине с потерпевшей, приставил к ее горлу нож и начал угрожать. Затем обвиняемый изнасиловал женщину.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование). Сейчас он находится в заключении под стражей.

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