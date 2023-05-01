Деньги за деньги: сколько в Ижевске могут стоить купюры с красивыми номерами

В большинстве своем эти объявления расчитаны на коллекционеров Фото: Даниил ОПАРИН

Денежные купюры – это не только средство оплаты привычных нам вещей, но и предмет коллекционирования. Их собирают бонисты – люди, коллекционирующие бумажные деньги.

Совсем недавно мы писали о мужчине, который продавал купюру 1997 года номиналом в 5 рублей почти за полмиллиона. Но этого нам показалось мало. «Комсомолка» решила узнать, сколько может стоить да хотя бы 1000 купюра, лежащая в вашем кошельке у ценителей редких номеров и выпусков, если ее выставить на популярной онлайн площадке.

Недолго блуждая по сети с запросом «купюра с красивым номером», мы нашли банкноту номиналом в 5000 рублей, которые сейчас в ходу у банка России, за 15 000 рублей.

Фото: объявление

Продавец в объявлении указал, что у нее редкий номер «6666666» и второй такой в мире быть не может. Поэтому такая цена.

Но это еще что. Буквально следующим объявлением нам попалась купюра в 5 тысяч рублей с номером «3677777» – красивый номер, но все же не все цифры одинаковы. Однако цена на нее в два раза выше. Почему? Дело в том, что пользователь, который выставил ее утверждает, что купюра новая, не мятая и цена рассчитана на покупку коллекционерами. Важно сказать, что продавец готов торговаться и принимать «ставки», но в пределах разумного.

Фото: объявление

Но если цена в 30 тысяч для коллекционеров – явление понятное, то вот купюру в 1000 рублей за 49 999 рублей с номером «4444440» понять сложно – все же такие купюры есть и сейчас в обороте, а номинал ее сравнительно небольшой.

Говоря о банкнотах с невысоким номиналом. На просторах сети мы нашли купюры, посвященные Олимпийским играм в Сочи в 2014 года, и купюры, выпущенные к присоединению Крыма к России. И хоть их стоимость равна 100 рублям, продавец просит за них 150 000 рублей, т.к. они не были в обороте.

Фото: объявление

Впрочем мы нашли подобные «олимпийские» купюры, выпущенные в 2018 году, и за более высокие цены – 300 000, 590 000 рублей и даже 650 000.

Фото: объявление

Пока мы искали дорогие купюры, случайно нашли и другие коллекционные образцы. Вот например туркменские манаты. Продавец назначил купюре в 10 000 манат (это больше 200 000 рублей по курсу на 20.04.2023 – прим. ред.) цену всего в 50 000 рублей. Если что, для Туркменистана такая сумма равна стоимости полноценной потребительской корзины или аренды жилья на два месяца в большом загородном доме.

Фото: объявление

Но это еще что? Мы нашли объявления, где не коллекционную, самую обычную 100-рублевую купюру продают за 1 миллион рублей. Почему? У нее уникальный номер «1000000», вероятно именно поэтому пользователь решил поставить такой ценник.

Фото: объявление

Думаете миллион много? Как бы не так! Мы нашли «Сочинскую» купюру 2014 года, у которой номинал всего 100 рублей за 2 миллиона рублей! Как утверждает автор объявления, «банкнота стала первой памятной купюрой в современной России».

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