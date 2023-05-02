Старый, но не забытый: мост на улице Карла Маркса ждет ремонта

Строительство моста в 1977 году Фото: @izhunder

Пешеходный мост на улице Карла Маркса в Ижевске отмечает 46-летие. Весомая дата для любого сооружения, тем более для того, который еще ни разу не реставрировали. Посмотрим, в каком состоянии он находится.

Мост на улице Карла Маркса построили в 1977 году в рамках единого ансамбля. Он соединяет Центральную площадь и спуск к набережной Ижевского пруда. Эспланаду в течение двух лет отреставрировали, а вот мост остался нетронутым – таким же серым и неприглядным, со сломанными ступеньками, мусором и граффити.

Городская власть проблему видит и даже говорит о ней. Но для того, чтобы привести мост в надлежащее состояние, необходимы серьезные финансовые вливания. Из бюджета единовременно такие средства не выделить, остается вариант с различными федеральными программами. Но и тут сложностей хватает.

Мост относится к дорожно-транспортной инфраструктуре, поэтому заявиться в нацпроект «Жилье и городская среда» невозможно. Так, может, получится попасть в программу «Безопасные и качественные дороги»? Вполне вероятно, но решение до сих пор не принято.

В декабре прошлого года председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов сообщил, что в 2023 году будет проведено инструментальное обследование моста, а затем его косметический ремонт. Мы подготовили для вас видео, где покажем архивные фото и то, в каком состоянии находится сооружение сейчас.

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