Двухлетний ребенок выпал из окна 5 этажа в Удмуртии

За 2022 год в Удмуртии из окон выпали 11 малышей Фото: Диля Ахмадишина

В минувшие выходные в Удмуртии из окна 5 этажа выпал двухлетний ребенок. Как сообщает уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Авдеева, малыш погиб.

Мама ребенка в это время была дома и, по всей видимости, оставила его без присмотра. Согласно статистике, за 2022 год в регионе из окон выпали 11 малышей, один из них погиб. Отметим, что в 2020 году из окон выпали только 3 ребенка. К счастью обошлось без погибших.

Напомним, днем 1 мая в Ижевске из окна выпала женщина.

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