Жительница Удмуртии поехала в Екатеринбург и пропала

Пропавшая женщина из Удмуртии. Фото: ПСО Ижевск

В Удмуртии ищут Резиду Абузаровну Васильеву 1962 года рождения.

29 апреля она уехала из деревни Новое Мартьяново Завьяловского района республики в Екатеринбург.

Но, как сообщает ПСО Ижевск, до места назначения не доехала.

Если вы узнали эту женщину и знаете, где она сейчас, позвоните по телефону ПСО Ижевск 8-982-795-93-91, 8-800-222-93-91 или в полицию 02 (102), 112.

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