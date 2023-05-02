Жительница Удмуртии поехала в Екатеринбург и пропала

Пропавшая женщина из Удмуртии. Фото: ПСО Ижевск
В Удмуртии ищут Резиду Абузаровну Васильеву 1962 года рождения.
29 апреля она уехала из деревни Новое Мартьяново Завьяловского района республики в Екатеринбург.
Но, как сообщает ПСО Ижевск, до места назначения не доехала.
Если вы узнали эту женщину и знаете, где она сейчас, позвоните по телефону ПСО Ижевск 8-982-795-93-91, 8-800-222-93-91 или в полицию 02 (102), 112.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Владимир Путин наградил лыжницу Галину Кулакову орденом Почета
В Ижевске изменился формат борьбы с борщевиком
В Удмуртии произошел пожар на садовом участке