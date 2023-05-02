Суд оставил меру пресечения депутата Госсовета Удмуртии Мусинова без изменений

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Верховный суд Удмуртии оставил меру пресечения в отношении депутата Госсовета региона Сергея Мусинова без изменений. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Напомним, чиновника обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, в период руководства «Сарапульским электрогенераторным заводом» Мусинов выводил деньги из бюджета предприятия на свои счета. Однако руководство завода настаивает на невиновности депутата – они утверждают, что ни одного весомого доказательства вины Мусинова за все 9 месяцев расследования так и не было предоставлено.

Тем не менее суд поместил советника гендиректора СЭГЗ под домашний арест до 12 июня 2023 года. Прокурор не согласился с решением суда и обратился с представлением, в котором настоял на заключении под стражу. После повторного слушания постановление суда первой инстанции осталось без изменений.

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