«Лихая» мода, китайские бренды и одежда друзей: что носили в 90-х

Одевались на рынках и шили сами. Фото: mk.ru

Какой была мода 90-х? Одни вспомнят пышные начесы, другие – рынки с китайской одеждой, где продавались копии знаменитых брендов, а третьи – тотальный дефицит и длинные очереди за ярким, красивым, ИМПОРТНЫМ! «Комсомолка» решила вспомнить, какой же была она – мода 90-х.

«Лихая» мода

Известно, что в 90-х что-либо достать для себя было сложно. А быть модными и уникальными так хотелось! Потому ничего удивительного, что в модных течениях тех лет основной упор был сделан не на красивые сочетания цвета, тканей и фактур, а на пышность, многослойность и яркость образа. Ярче и больше – лучше!

И вот уже по центральной улице вышагивает моднявая красотка в ярких лосинах, мини-юбке, разноцветной майке, поверх которой накинута кожаная куртка или джинсовка. На шее у нее в качестве аксессуара чокер из проволоки и яркие длинные бусы. А на голове пышный начес.

На дискотеки наряжались кто во что горазд. Фото: livemaster.ru

«Помню, мы с подругами решили пойти в сельский клуб на дискотеку, а надеть нечего. Ну и стали просить на время у знакомых какую-нибудь модную вещь. Совместными усилиями добыли синие варенки, как сейчас помню, – Mavin, красную футболку Lacoste. Разумеется, никаких оригинальных брендов не было, и мы носили подделки, но с какой гордостью! На дискотеку накрасились: ядрено-черные брови, синие тени и, конечно же, черным карандашом подвели глаза. Прически тоже были смешными, но на тот момент мы считали себя королевами моды с начесами или «химией» на голове», – вспомнила Наталья.

Где бралась вся модная красота? Как таковых торговых центров в то время не было. Зато были рынки и секонд-хенды. Именно в них большинство горожан затаривались одеждой и обувью. Конечно, что-то шилось самостоятельно. Для девушек того времени умение шить самостоятельно было очень важным. Кто же, если не сама себе, сошьет модный топик и шортики? В ателье дорого, и вдруг криво сделают?

«Одевались на рынках: трамвайное кольцо на Буммаше, Восточный рынок (там, где сейчас ТЦ «Кит», – прим. ред.). Кому-то одежду привозили родственники из Казани, Москвы, Питера, а у кого была возможность, тот ездил сам. Мы искали только дешевое, потому что 90-е годы – время, когда не было денег. Тратиться на несколько пар обуви мы не могли, поэтому была одна пара на сезон, которую носили годами. Порвалась? Не проблема, берешь клей, пара движений – и ботинки как будто только что принесли с магазина. С одеждой все аналогично: нитки, иголка – и пошел. Еще выручало то, что мама шила и вязала для нас обновки. Это очень экономило средства. Вязала вплоть до колготок на вязальной машине», – рассказала жительница Ижевска Наталья.

Некоторые в целях экономии иногда брали одежду у друзей – просто поносить, например, красивое платье на свидание или модный кожаный плащ на концерт.

Свитеры могли передаваться поколениями. Фото: архив героя публикации

«Мы ездили в Балезино на «пекинский» поезд и покупали наугад практически все. Времени мерить не было. Потом ехали с баулами назад и уже дома примеряли обновки. Что купил, в том и ходи, повезет, если на следующий день не порвется. О качественной одежде тогда, конечно, можно было только мечтать. Ту же обувь постоянно подклеивали и старались носить как можно дольше. Еще на рынке, в то время он назывался «Поле чудес», в Игре покупали вещи, которые челноки привозили: спортивные костюмы типа олимпиек, кроссовки, свитеры из люрекса. Много кто ходил в длинных черных кожаных плащах. Описать, как мы тогда себя чувствовали, невозможно. Как будто в боевике снимались. А еще привозили очень модные джинсы, «кардиналы» их называли – широкие и с белой ниткой сбоку, все парни хотели такую джинсу», – рассказывает о прошедшей юности Денис.

Бренды – в тренде!

Иметь вещь с фирменным логотипом – это успех! Писк моды! Тогда у каждого уважающего себя модника были «Найки» или «Абидас». Да, китайское, зато какое! Три полоски на штанах говорили о твоей «четкости» на районе.

Но это еще что! Девушки, да и некоторые юноши тех лет обожали носить яркие футболки с джинсами – варенками.

«Моя старшая сестра специально ездила на рынок за ними, но стоили они на порядок дороже, чем обычные джинсы. Поэтому она взяла самую обычную джинсу, приехала домой и начала их варить. Я тогда маленькая была, было интересно наблюдать за процессом, как она их скручивала, перевязывала и опускала в кастрюлю с хлоркой. От этого получался эффект не хуже, чем на оригинальных варенках», – поделилась Надежда.

В таких джинсах хотели щеголять все. Даже в «сваренных» дома ходили везде. И в гости к друзьям, и на концерты. Многие сочетали их с косухами из кожзама или пришедшими к нам толстовками с флисовым подкладом.

Футболки с названиями брендов в те годы были нарасхват. Фото: архив героя публикации

Разумеется, разнообразить образы помогали аксессуары и головные уборы. В то время были популярны бейсболки, объемные джинсы-бананы и яркие футболки, которые покупались на 2, а то и 3 размера больше нужного. Еще были популярны напульсники, серьги «кольца» (обязательно неоновых и ярких цветов), широкие ободки. Особым писком были большие бархатные резинки. Их надевали на праздники и свидания, собирая волосы в изящный хвостик, когда хотелось «выглядеть прилично».

Обувь – это отдельная песня. Вот все мы помним галоши, да? Черные такие, большие, резиновые.Их на даче носят. Так вот, в 90-е девушки носили резиновые туфельки «мыльницы». Некоторые модели были по типу босоножек с резиновыми перемычками, а некоторые копировали туфли-лодочки – фасон обуви на невысоком каблучке или плоском ходу, который тоже был популярен в 90-е. Еще у девушек были популярны туфли на пробковой платформе или танкетке. Правда, их достать было очень сложно. Везло, если доставались такие туфли с платформой из плотного пластика или резины.

Парни же носили кроссовки или кеды, чаще всего это были копии «Адидас». А для торжественных выходов из шкафа доставались остроносые кожаные туфли.

Как мы знаем, мода циклична. Уже сейчас элементы дикой моды 90-х можно встретить в дизайнах современных модных домов и масс-маркете. Это и пиджаки с широкими плечами, и туфли с квадратными носами, и широкие джинсы с завышенной талией. Только прошлым летом в моду вернулись велосипедки, яркие оверсайз футболки и лосины, которые сейчас принято называть тайтсы.

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