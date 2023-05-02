Здание стационара Механического завода сносят на Карлутской набережной в Ижевске

Фото: читатель «КП» Дмитрий

Здание стационара Механического завода на перекрестке проезда Орджоникидзе и Карлутской набережной в Ижевске начали сносить. Об этом сообщают читатели «Комсомолки».

«На воротах ничего не висит, а демонтаж идет. Рядом – речка, строительство высотных домов вряд ли разрешено. А земля денег стоит, вряд ли будет пустовать. Что там появится?» – интересуется Дмитрий.

Причины сноса здания журналисту «КП» в администрации Ижевска так и не назвали, но зато объяснили, что за этим стоит решение собственника. В скором времени помещение отключат от коммунальных сетей.

На данный момент планов по застройке участка нет. Но беспокоиться о появлении очередной многоэтажки не стоит – по правилам землепользования, на данном участке можно строить только лечебно-профилактические учреждения и социальные объекты. Проекты планировки и межевания на территорию пока не разрабатывали.

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