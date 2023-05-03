Два жилых дома загорелись на улице Куйбышева в Сарапуле 2 мая

Фото: МЧС Удмуртии
2 мая, в 17:57 в Сарапуле произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
На улице Куйбышева загорелись два двухэтажных жилых дома барачного типа. Огонь быстро распространялся по жилью – этому способствовали сильный ветер и сухая погода. Пожарные также отметили, что из-за этого была возможность перехода пламени и на третий дом, но его, к счастью, удалось отстоять. По приезде пожарные разделились: одни отправились на спасение жильцов, а другие – на ликвидацию возгорания. Всего для тушения привлекались 50 огнеборцев и 20 единиц техники. Локализацию пожара объявили в 19:32, а полную ликвидацию – в 20:33.
Фото: МЧС Удмуртии
По предварительным данным, в происшествии обошлось без пострадавших. Сейчас жильцы сгоревших домов разместились или у родственников, или в пункте временного содержания. Причины и обстоятельства пожара уточняются.
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