В 131 доме Ижевска отключат горячую воду до 17 мая

Горячую воду отключат практически на 2 недели Фото: Амир Закиров

С 4 по 17 мая в Ижевске отключат горячую воду сразу в 131 доме. Об этом сообщает пресс-служба филиала Т Плюс в Удмуртии.

В этот период в городе пройдут гидравлические испытания теплосетей. Специалисты проверят трубы в микрорайонах Культбазы. На время отключения ГВС в трубах повысят давление сетевой воды. Это необходимо для выявления дефектов.

Горячую воду отключат в следующих домах:

10 лет Октября 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 55Б, 60Б к.1, 60Б к.2, 60Б к.3, 61, 62;

Авангардная 1, 2, 3, 3а, 4, 4Б, 5а, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

Бабушкина 156;

проезд Бабушкина 108;

Грибоедова 2, 30а;

Л.Толстого 7а, 9, 11, 17, 24, 26, 28, 34;

Репина 1, 2, 4, 6, 8, 10, 19, 19а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 40;

Редукторная 10, 12, 14, 16, 18, 20, 8;

проезд Редукторный 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21;

Серова 65, 67, 69, 79;

С.Ковалевской 2, 3, 4, 4а, 5, 7, 8, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 22;

Тимирязева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31;

Удмуртская 304;

Холмогорова 72, 74, 76, 78, 80, 84, 90, 92;

Шишкина 1а, 3.

Напомним, испытания труб в этом году начались 24 апреля, сразу после завершения отопительного сезона. Специалисты проверят 226,5 км магистральных трубопроводов и 651,5 км квартальных трубопроводов отопления. Работы должны закончить до 22 августа.

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