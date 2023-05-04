Вокруг света с собакой: Руслан Шакин в кругосветном забеге обрел четвероногого друга

За два месяца Соня и Руслан стали настоящими друзьями. Фото: телеграм-канал Руслана Шакина

Уроженец Можги Руслан Шаркин отправился в кругосветный забег 16 сентября 2018 года с самой северной точки Японии – мыса Соя.

«С тех пор я пробежал через Японию, Австралию, Новую Зеландию, Чили, Аргентину, ЮАР, США, Великобританию, Ирландию, Испанию, Францию, Бельгию, Нидерланды, Германию, Данию, Швецию, Норвегию, а сейчас бегу по России», – рассказал Руслан.

В апреле 2022 года, пробегая через Удмуртию, путешественник на целых девять дней остановился в родной Можге, где набирался сил и общался с родными и друзьями. А потом снова отправился в путь, планируя в сентябре вернуться в Японию и закончить свою кругосветку. А два месяца назад у него неожиданно появилась попутчица, о которой он рассказал в своем телеграм-канале 2 марта.

«Бежит, бежит и прямо не отстает. Присоединилась ко мне 2 км назад. Я прямо не знаю, что с ней делать», – рассказал тогда Руслан в видео.

Умная, верная и вольная

12 километров спустя он уже дал ей кличку Соня в честь умной собачки из мультфильма и очень быстро привязался к четвероногому питомцу. Понимая, насколько непросто держать рядом с ним постоянный темп, Руслан решил оставить ее с бродячими собаками, которые обитали около кафе в Забайкальском крае. Их подкармливали, и животные выглядели довольными и весьма упитанными.

Но Соня наотрез отказалась от новой компании, впрочем, как и от шлейки, и от поводка, которые сразу же сгрызла, чтобы человеку неповадно было. Разве ж ей объяснишь, что все для ее же безопасности.

Лохматый питомец всегда с Русланом, даже на мероприятиях. Фото: телеграм-канал Руслана Шакина

«Заново купил Соне ошейник + цепочку. Она, как настоящая вольная птица, похоже, что обиделась… Подскажите, плиз, что можно сделать, как ее приучить, т.к. в населенных пунктах она может реально потеряться. Начал, блин, переживать за нее…» – писал Руслан.

По полсотни километров преодолевали путешественники за день. А однажды Соня захромала. Ветеринар сообщил, что животное натерло лапу и просто нужно дать ей немного времени на восстановление. Также порадовал, что собачка здорова и весит около 10 кг.

Иногда Соня устает и однажды попросила об отдыхе. Фото: телеграм-канал Руслана Шакина

Соню пускают далеко не во все гостиницы, поэтому нередко она ночует на улице. Но утром она с радостью встречает выбранного ею же человека, чтобы отправиться с ним в путь. Правда, один раз чуть не потерялась – забыла обо всем на свете во время охоты на бурундуков. Благо Руслан уже не мыслит свой путь без попутчицы, поэтому довольно быстро отыскал беглянку.

Он планирует вместе с ней завершить свой путь в Японии, поэтому основательно подготовился: сводил ее к грумеру, получил заключение о хорошем здоровье у ветеринара и оформил загранпаспорт. А о том, что будет дальше, после окончания кругосветки, Руслан не сообщает, но постоянно он живет в США, поэтому Соне вместе с хозяином предстоит еще раз преодолеть океан.

Вместе бежать по миру гораздо интереснее. Фото: телеграм-канал Руслана Шакина

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