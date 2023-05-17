Такого в Удмуртии еще не было: чем республике грозит распространение птичьего гриппа

Для чего уничтожать поголовье и какой убыток это может принести Фото: Евгения ГУСЕВА

Такой напряженной ситуации с птичьим гриппом, как в 2023 году, в Удмуртии еще не было. Будет уничтожено 16 тысяч голов домашней птицы, и, скорее всего, эта цифра вырастет – новые очаги пока еще регистрируют. Мы заглянули в прошлое и узнали о том, какой была ситуация с птичьим гриппом в предыдущие годы.

Становится опаснее

Нынешний штамм птичьего гриппа – высокопатогенный, он очень быстро распространяется, и спасения от него нет. Зараженные куры умирают в 100% случаев. Кроме этого, заболевание передается человеку. В прошлые годы такого не было.

Первый серьезный случай на территории Удмуртии произошел в 2013 году в Малопургинском районе. Как сообщает Главное республиканское управление ветеринарии, вспышка произошла в частном подсобном хозяйстве, из-за чего уничтожили все поголовье. На этом все и закончилось.

Особенно восприимчивы к птичьему гриппу куры. Фото: Рябцев Денис

Пять лет спустя в республику завез птичий грипп предприниматель из Чувашии. Он даже распродал часть зараженного поголовья, и очаги были зафиксированы в Дебесском и Игринском районах. Пришлось уничтожить 246 птиц стоимостью 413 тысяч рублей.

В 2021 году очаг обнаружили в микрорайоне Люлли. Переносчиками стали, скорее всего, дикие птицы. Поголовья тогда лишились 20 подсобных хозяйств.

В этом году сначала обнаружили 10 погибших чаек, дальше – больше. 10 дней спустя количество инфицированной птицы на Южном пруду Глазова достигло уже 400 голов, в районе Поймы в Ижевске – 150. В настоящее время очаги выявлены в Кезском и Красногорском районах.

Основные переносчики птичьего гриппа в Удмуртии – это чайки Фото: Архив КП

Пока в пятикилометровую карантинную зону попадают только частные хозяйства, но при дальнейшем распространении вируса могут наступить еще более серьезные последствия и для людей, и для экономики. Если дойдет до крупных удмуртских птицефабрик, то будет уничтожено около 2 миллионов птиц, а предприятия останутся с ущербом в 2 миллиарда рублей.

А что по России?

2020 год – 83 вспышки по стране (в том числе, 6 на предприятиях), уничтожено 4 млн голов, ущерб – 2 млрд рублей.

2021 год – 68 очагов (7 на крупных птицефабриках), уничтожено 6 млн птиц, ущерб 2,5 млрд рублей.

2022 год – 63 вспышки (7 на предприятиях), уничтожено 1,5 млн голов, ущерб 1 млрд рублей.

Почему такие жесткие меры?

Распространение высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 спрогнозировать очень трудно. Разносчиками вируса являются чайки, которые летают везде. Ранее очаги были выявлены в соседних регионах – Кировской области и республике Марий Эл. Если не принимать жесткие карантинные и профилактические меры, последствия могут быть серьезными. От огромных убытков и потери рабочих мест – до заражения людей и резкого роста цен на продукцию птицеводства.

Курятина теперь может подорожать Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как понять, что птица больна?

Инкубационный период высокопатогенного птичьего гриппа составляет от 20 часов до 5 суток. Владельцев птицы должны насторожить следующие симптомы:

- резкое снижение количества снесенных яиц;

- отсутствие аппетита;

- общая вялость;

- учащенное дыхание;

- нетипичные позы, искривление шеи;

- посинение гребня.

Заболевание передается не только при контакте с дикой птицей или ее пометом, но и воздушно-капельным, а также воздушно-пылевым путем. О случаях заболевания и падежа домашней и дикой птицы необходимо сообщить по телефону: 8-800-222-17-16.

Если оставить больную птицу на подворье или уничтожить ее, но оставить остальное поголовье, может возникнуть еще один очаг заболевания.

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