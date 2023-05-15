Специалисты считают, что очагов заражения высокопатогенным птичьим гриппом в Удмуртии может быть больше

На сегодняшний день ситуация с распространением вируса в Удмуртии очень напряженная
Фото: Диля Ахмадишина
В Глазове и Ижевске есть необследованные специалистами зоны, которые могут быть потенциальными очагами распространения высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом заявил начальник главного управления ветеринарии республики Роман Габдрахманов.
На сегодняшний день ситуация с распространением вируса в Удмуртии очень напряженная. Ранее специалисты еще не сталкивались с подобным масштабом.
«Это неординарная ситуация. Мы имеем очень большой очаг высокопатогенного гриппа птиц с большим количеством потенциального разносчика – это дикая водоплавающая чайка. Поэтому риски заражения очень велики как в личных подсобных хозяйствах, так и на промышленных птицеводческих предприятиях», – заявил Габдрахманов.
Мертвых птиц убирают ежедневно. На данный момент на Южном озере в Глазове погибло уже 400 голов, на Пойме в Ижевске – около 100-150. Однако это лишь визуальная картинка. Специалисты не отрицают наличие других очагов заражения в труднодоступных местах, добраться до которых пока не удалось.
Напомним, вирус высокопатогенного птичьего гриппа обнаружили в Глазове 5 мая. Затем вирус зарегистрировали в Ижевске, Кезу и в Красногорском районе. В качестве профилактических мер на участках ввели карантинные зоны радиусом в 5 км. Также проводится изъятие голов с частных хозяйств и птицефабрик. На сегодняшний день уничтожению подлежат более 16 тысяч птиц. Напомним, ранее мы писали о том, как хозяевам изъятых птиц получить компенсацию, а также чем опасен вирус для человека.
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