«Еще бы чуть-чуть и нас бы расстреляли»: заслуженный пожарный из Ижевска рассказал свою историю

Заслуженный пожарный Александр Гереев Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Всегда готов!» – таков девиз пожарной охраны. Именно ему Александр Гереев придерживался всю свою жизнь. Он видел Чечню во время второй Чеченской кампании, тушил пожары в столице Удмуртии, и изобретал настоящие шедевры инженерной мысли, которые до сих пор служат на вооружении в пожарных частях города.

«Комсомолка» смогла поговорить с заслуженным пожарным и делится историей Александра со своими читателями.

В детстве мечтал стать военным

Александру Герееву 52 года. Он заслуженный пожарный и отличник пожарной охраны. Ему нравиться разбирать и ремонтировать технику, и на ее основе создавать что-то новое. У него есть жена, дочь и двое замечательных внуков, которыми он очень дорожит.

Еще в детстве, глядя на своего дядю-офицера, Александр мечтал и сам, когда вырастет принять присягу и надев погоны помогать и защищать людей. Поэтому когда пришла пора, он без раздумий отправился служить в армию. На дворе был конец 80-х – начало 90-х годов. Время глобальных перемен внутри страны.

Видя их и понимая, что обстановка в армии в тот момент оставляет желать лучшего, после окончания службы, Александр решил выбрать профессию пожарного и спасать людей.

«Ты спасаешь людей от гибели, можно сказать, спасаешь имущество. С пожара приедешь – знаешь, что очень много людей вывели, такое вдохновение испытываешь», – рассказал Александр о профессии, которой посвятил жизнь.

Свою службу в качестве пожарного он начал недалеко от завода пластмасс, в пожарной части Ижевска №10. Совсем скоро был и его первый пожар, на улице Автозаводской.

«Было страшно. Надо было сосредоточиться. Прибыла автолестница, эвакуировали семью с пятого этажа. Слава богу, был день, и все находились на работе. Если бы произошло ночью, могли бы быть и жертвы», – вспоминает Александр.

Но для Александра одним из самых запоминающихся ЧП произошло в конце 90-х. Тогда случился пожар в четвертом корпус сельхозакадемии.

Это был пожар – третьей степени. Подняли на тушение весь гарнизон Ижевска. Вся сложность пожара заключалась в том, что архитектурной особенностью здания являются стены. В них множество пустот. И огонь может распространиться куда угодно. Его направление было очень сложно спрогнозировать наверняка.

«К моменту, когда мы приехали с Автозавода, уже всех эвакуировали. Мне достался чердак. Был то ли май, то ли июнь, жара стояла. Температура очень большая была, даже каска расплавилась», – вспоминает Александр.

Вторая Чеченская компания

Служба службой, но во время начала второй Чеченской кампании Александра командировали в горячую точку. К тому времени у пожарный уже был женат, а его дочь пошла в третий класс. Но не смотря на семейное положение, мужчина помнил свой долг и присягу. Кто если не он?

Родные волновались, Александр с грустью вспоминает, что после его отъезда дочка стала хуже учиться.

«Скучала, наверное», – говорит Александр.

До Чечни мужчина служил в танковых войсках. Но во время боевых действий он исполнял свои обязанности пожарного: тушил загоревшиеся боеприпасы и проверял соблюдение техники безопасности. Как вспоминает наш герой, уже на вторые сутки, ночью случилось ЧП. Вражеский снайпер попал пулей в электропровод. От искр воспламенилась маскировочная сетка, под которой гарнизон хранил боеприпасы. В ту ночь жизни 150 человек и боевой техники, если бы не действия Александра.

Первые дни в Чечне было страшно. Фото: Александр Гереев

«По идее в таких ситуациях нужно ждать электрика, но тут была каждая секунда на счету – иначе база бы просто взлетела на воздух. Пришлось действовать. подавать струю быстро и тут же убирать, тем самым просто сбивая пламя, потому что иначе 380 вольт прошло бы через меня», – объяснил свою технологию тушения Александр.

В тот раз обошлось без жертв. В беседе со мной Александр отметил, что в Чечне наша разведка работала просто замечательно. От того и в его группе не было погибших. Хотя под пулями ходили все и порой спасало только чудо или случайность.

На службе было не легко. Фото: Александр Гереев

«Сидели как-то с напарником. Свист – и снайперская пуля пролетела между нами. И что-то мелькнуло. Мы дали ориентир, больше не прилетало, видимо, наши накрыли. В другой раз отправился на крышу, у нас там курилка была. Только ногу поднял – и пуля», – вспоминает Александр.

Вспоминая Чечню нельзя забыть и о том, в каких условиях порой приходилось спасать раненых. Как иногда приходилось пробиваться через заторы и идти на хитрости, только ради того, чтобы спасти чью-то жизнь.

Фото: Александр Гереев

Однажды Александру и его товарищам пришлось не сладко. Им нужно было вывезти тяжело раненого чеченца из Грозного в Ханкалу. Но по улицам города было просто не проехать из за танков! Тогда Александр, еще не слишком хорошо знающий город решил рискнуть и отправиться через базар. Им повезло, они смогли добраться до блокпоста.

«Я даю пароль – зеленую ракету. И нас тут же начали обстреливать. Но тут узнали голос командира. Оказалось, что пароль сменили на красную ракету. Еще бы чуть-чуть, и нас бы расстреляли», – вспоминает Александр.

После поста они и впрямь смогли проехать до Ханкалы.

Со служивцами они были одной командой. Фото: Александр Гереев

Война никого не щадила. Часто приходилось практически применять те знания, и навыки, которыми пользуешься редко. Так однажды после обстрела Александру пришлось снимать швы своему товарищу.

«Мы в колонне ехали. Я свернул – заправиться водой. И тут слышно взрыв, и начался обстрел. Водителя, земляка, ранило. А на машинах после обстрела записка – «Удмуртцы, мы вас достанем», – вспоминает Александр.

Фото: Александр Гереев

Раненому парню после этого случая было по-настоящему страшно. Он не мог даже выйти из дома в госпиталь, чтобы снять швы. На помощь земляку пришел Александр. Он провел операцию в доме своего товарища приковав несчастного наручниками к батарее.

Было ли страшно во время Чечни? Александр признался, что да, но потом страх постепенно уходит.

«Страшно поначалу и когда домой собираешься и знаешь, что скоро вернешься. А так – по семь-восемь пуль с машины снимаешь после выезда, и ничего», – ответил герой.

Время экспериментов

После возвращения из горячей точки Александр смог отдохнуть на гражданке три спокойных месяца прежде, чем вернуться в строй. Да, на пожары он уже не ездил, ему поручили заниматься техникой. Это занятие пришлось ему по душе.

Как-то пожарный узнал, что во многих служебных машинах не работает или работает не так как должен аппарат для сбора воды из открытых источников – гидроэлеватор. А это не дело. Тогда Александр решил попробовать пересобрать аппарат, изменить его, сделать более удобным в обращении. По сути, он смог создать абсолютно новый, а главное эффективный прибор.

«Первого мая рано утром, в шесть утра, я пришел на работу. Зарядил сварочный станок, соорудил. И оказалось, что мой прибор быстро воду забирает», – рассказывает Александр.

Об этом он тут же доложил начальству. В скором времени были проведено тестирование в полевых условиях. Новый аппарат показал свою эффективность и буквально на следующий год Александр представил свой аппарат на выставке изобретений, которая проводилась на ВДНХ. Его творение произвело фурор и им заинтересовался даже Александр Чуприян – первый замминистра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий.

По возвращению Александр оформил патент на свое изобретение. Работая, он установил свой аппарат на 50-ти пожарных машинах Ижевска.

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