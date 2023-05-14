И слева болит, и справа тянет: почему болит спина после дел дачных

Чтобы садоогород был в радость Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ударно поработать на участке – милое дело, после которого нередко спина болит и суставы ломит. Ну так обычная же ситуация, считают садоводы-огородники. И совершенно зря! Любая боль – это сигнал неполадок в организме, а никак не норма, предупреждают специалисты. Давайте разбираться.

Предупредить легче, чем лечить

Типичная поза любителя покопаться на грядках – круглая спина, наклон и согнутые в коленях ноги. Вспомнили? А ощущения? Постояли в таком положении часок-второй, и вот уже спину ломит немилосердно. Причина в длительной нагрузке на позвоночник, перенапряжении мышц, а весной все осложняется еще и прохладным ветерком. Что делать? Врачи дают несколько советов, которые помогут минимизировать ненужный эффект от работы на грядках.

– Обязательно разминайте мышцы перед длительной работой в огороде. Разогретые мышцы легче справятся с нагрузкой.

– Делайте перерыв каждые полчаса и в процессе посадки или прополки меняйте позу. Постелите коврик и периодически опускайтесь на колени или на корточки.

– Черенки инструментов должны быть комфортной длины, чтобы не было лишней надобности сгибаться.

– Одевайтесь по погоде, чтобы обманчивый весенний ветерок не продул.

– Аккуратнее с тяжестями: наливайте не полную лейку – а лишь половину. А если есть необходимость поднять тяжелый предмет, то поднимайтесь из положения «на корточках» и с ровной спиной.

– Не поднимайтесь резко и старайтесь опереться в этот момент на инструменты (например, лопату).

После огородных работ боль в спине может быть от перенапряжения или как следствие заболеваний Фото: Артем КИЛЬКИН

Куда уж серьезнее

Не всегда боль в спине появляется вследствие перенапряжения. Случается, что таким образом наш организм предупреждает нас о более серьезных проблемах.

Например, причиной боли может стать остеохондроз, когда истончаются межпозвонковые диски, или искривление позвоночника, который уже плохо выполняет свою амортизирующую функцию.

А может быть, дело вовсе не в спине? Случается и такое. В частности, боль под лопаткой может сигнализировать о межреберной невралгии, а под левой лопаткой – еще и о заболеваниях сердца. Проблемы с желудочно-кишечным трактом могут выражаться болью в области поясницы справа, а с желудком – в грудном отделе.

Занимайтесь прополкой, стоя на коленях или сидя на корточках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Болью в спине могут выражаться проблемы с легкими и женской репродуктивной системой. А еще причиной может стать банальный стресс.

Для того, чтобы поставить точный диагноз, необходима консультация специалиста и дополнительное обследование – анализы, УЗИ, МРТ и т.д. Самолечение может негативно отразиться на организме, снизить эффективность правильного лечения и значительно отодвинуть время выздоровления.

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