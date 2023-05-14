Новый морг в Воткинске начнет работать в августе

Фото: Наталья Якимова

Первый модульный морг в Воткинске начали строить в январе этого года. И.о. министра здравоохранения республики Наталья Якимова проверила, как идут работы. Об этом она сообщила на своей странице в ВК.

«Сложный объект капитального строительства морга в Воткинске. Строительство начали на пике подъёма цен на строительные материалы, конечно, это вызвало определённые сложности», – прокомментировала она.

Помимо этого, также обсудили рабочие планы на будущее.

Морг откроется через несколько месяцев, в августе.

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