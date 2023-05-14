2 деревянных дома и сараи горели в Удмуртии

Соблюдайте правила пожарной безопасности Фото: Анастасия Захарова

13 мая около 6:50 загорелся деревянный дом в деревне Комсомолец Игринского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Полностью уничтожены крыша, веранда и пристрой. Помимо этого в самом доме повреждена внутренняя отделка. Огонь захватил 84 кв.м. Возгорание помогали тушить добровольцы.

В результате пожара травмирована и госпитализирована 69-летняя женщина.

Также в этот день около 8:10 в Глазове загорелся садовый деревянный дом по адресу ул. 1-я Восточная. Огонь уничтожил веранду, повредилась теплица. Предварительной причиной стала оставленная зола и угли в пластиковом ведре. Площадь пожара составила 25 кв.м.

В ночь на 14 мая около 00:58 в Сарапуле на ул. Рабочая горели 3 сарая, один из которых сгорел полностью. Помимо этого, огонь повредил 5 сараев. Пожарным удалось предотвратить переход пламени на 8-квартирный жилой дом, находящийся в 5 метрах.

Причины и обстоятельства пожаров устанавливаются.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Фотофакт: нашествие насекомых заметили жители городов и районов Удмуртии

В Удмуртии проведут изъятие птицы для предотвращения птичьего гриппа

Школьника из Удмуртии подозревают в поджоге релейных шкафов