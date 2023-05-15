Рядом снимают «Холоп 2», а мы поем: Владимир Волков рассказал о съемках в шоу «Ты супер 60+» (6+)

Владимир Волков выступил на шоу «Ты супер! 60+»Фото: скриншот из видео

Победитель «Голоса Удмуртии» прошел в финал федерального конкурса на канале «НТВ» (18+)

Владимир Волков рассказал о съемках в шоу «Ты супер 60+» (6+)

Проект «Голос Удмуртии» (0+) стал ярким стартом для развития творческой жизни участников. 14 мая Владимир Волков, победитель проекта «Голос Удмуртии» в номинации «Серебряный голос», стал одним из финалистов шоу «Ты супер 60+» на телеканале НТВ. Вокалист рассказал о своем участии в шоу.

Принял участие, чтобы развиваться

После победы в «Голосе Удмуртии» Владимир Волков решил не останавливаться на достигнутом и отправился покорять новые вершины. При поддержке близких и друзей и по их совету Владимир отправил заявку на НТВ для участия в музыкальном шоу.

«Спустя пару дней после отправки заявки мне позвонили, поздравили с тем, что я прошел предварительный отбор. А также сообщили о дистанционном туре, где я должен буду спеть по видеосвязи для жюри буквально через 4 дня. Причем дали 4 новых песни, которые я должен был выучить к этому дню», – поделился Владимир.

Все оставшиеся дни Владимир разбирал новые композиции. Вместе с сыном расставлял акценты, чтобы ничего не упустить. В решающий день после прослушивания жюри пообещало в скором времени связаться с ним.

«Где-то через полчаса мне позвонил мой коллега, с которым я работал 20 лет назад в газете. Оказывается, теперь он работает на НТВ сценаристом. Он рассказал мне, что я уже прошел и скоро со мной свяжутся ребята, чтобы уточнить информацию», – рассказывает победитель проекта.

Владимир не сразу поверил, что он действительно попал на шоу. Но вот он уже в Москве, гуляет по ВДНХ, посещает музеи и настраивается на дальнейшие прослушивания.

«Своим ребятам на работе, как приехал на место, сказал, что приехал на курорт в Москву. А что? Гуляем, нас тут кормят и поят. Готовимся к выступлениям», – шутит Владимир Волков.

«На съемках царила домашняя атмосфера»

Победитель проекта «Голос Удмуртии» (0+) рассказал о чарующей атмосфере домашнего тепла и уюта, которая царила в павильоне «Мосфильма», где и проходили съемки. По словам Владимира, съемочная группа проинструктировала конкурсантов, что и как будет проходить, а звездное жюри общалось с ними, как с давними знакомыми.

«Нас привезли на площадку рано утром, а сами съемки начались около 12. Я очень волновался. Но чем больше ребят выступало, тем как-то спокойнее становилось. Вообще, жюри и ведущие смогли создать такую уютную и приятную атмосферу, словно это не большой конкурс, а концерт для своих. Все так по-домашнему было. В соседнем павильоне фильм снимают «Холоп 2», а мы поем», – поделился впечатлениями Владимир.

После съемок участники могли пообщаться с жюри. Все обнимались и фотографировались.

«Очень приятно было слышать похвалу от таких профессионалов. Во время выступления перепутал куплеты немного, ну ничего, допел, а тут жюри меня так стали хвалить. После съемок я смог немного пообщаться с Валерией. Она такая маленькая, хрупкая. Просто очаровательная», – добавил победитель «Голоса Удмуртии».

Победитель «Голоса Удмуртии» (0+) Владимир Волков прошел в финал шоу «Ты супер! 60+» на телеканале «НТВ» (18+). Выпуск с его участием вышел в эфир 14 мая в 20:20. Теперь он готовится к финалу сезона. Точная дата пока неизвестна, но ориентировочно – в середине июня.

Отметим, что Владимир Волков в прошлом году стал победителем проекта «Голос Удмуртии» (0+) в номинации «Серебряный голос». У нас в редакции сохранилось самое первое видео певца, которое он прислал в качестве заявки на конкурс.

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